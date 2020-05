Lidiando con el dolor en el feroz entorno de la Fórmula 1

Cuando las batallas en pista y las negociaciones fuera de ella justifican la valentía para prosperar en un entorno tan feroz, a menudo se puede ignorar el lado más humano del paddock.

Pero, obviamente, nunca desaparece. Cada uno de los más de 1.500 miembros del personal del paddock tiene su propia historia, sus propios desafíos y sus propias batallas a las que se enfrentan a diario.

El dolor es algo que todos debemos gestionar en una etapa de nuestras vidas. En el caso del director técnico de Mercedes, James Allison, le llegó de manera impactante y devastadora cuando su esposa, Rebecca, murió repentinamente de meningitis bacteriana a los 47 años, en marzo de 2016.

Allison era jefe técnico de Ferrari en el momento de la muerte de Rebecca, pero dejó el equipo en julio para pasar más tiempo en Reino Unido con sus tres hijos y el resto de su familia.

Poco antes del comienzo de la temporada 2017, Allison volvió a la F1 como nuevo director técnico de Mercedes después de la salida de Paddy Lowe a Williams. Entrar en un entorno que ya había ganado tres títulos consecutivos significaba un extra de intimidación.

"Era un equipo que ya había dominado el deporte durante tres años seguidos", explicó Allison en un video en el canal de YouTube de Mercedes.

"Era un equipo lleno de ingenieros del más alto nivel. Era una escudería muy consolidada con profesionales que conocían absolutamente su trabajo. Se podría decirse que simplemente no me necesitaban, habrían seguido logrando grandes cosas sin mi llegada".

"Era consciente cuando crucé la puerta por primera vez de que llegaba a un equipo al que esperaba poder contribuir, pero que iba a ser increíblemente fuerte conmigo o sin mí.

Allison sabía de esa presión, pero se mantuvo "algo así como un náufrago" a su llegada a Mercedes pocos meses después de la muerte de su esposa.

"Todavía sigo afligido ahora, cuatro años después, pero iba llorando en el coche camino al trabajo y llorando de camino a casa", reflexionó Allison.

"Esperaba ser útil en el trabajo, volver a encontrar mi lugar y ser capaz de crear una especie de mundo después de la muerte de Becca. Pero eso era más una esperanza que una certeza".

Allison podría haberse separado de la Fórmula 1 durante más tiempo. Pero volver al trabajo le ayudó a encontrar una dirección y tener un propósito que llevaba tiempo buscando.

"No sabía qué era lo correcto en ese momento. Una gran parte de mí solo quería colarse por un agujero y no volver a salir nunca", continuó Allison.

"Pero Toto [Wolff] me dio esta oportunidad, y esperaba que con el paso del tiempo empezara a sentir que me gustaba volver a relacionarme con el mundo".

"Cuando pasaba por las puertas de la fábrica en Brackley, me sentía un poco más fuerte y un poco más útil, y tenía la sensación de que, a pesar del dolor de perder a Becca, yo todavía podía aportar algo".

"A medida que pasaban las semanas, convertidas en meses y, finalmente, en años, esa apuesta que Toto hizo en mí, esperaba rendir para devolverle la confianza".

Tres años más tarde, Allison ha sido parte de otras tres temporadas en las que lo han ganado todo, desempeñando un papel importante en el diseño de los coches de 2018 y 2019.

Además del éxito en la pista, también se ha convertido en un importante líder y figura dentro del equipo. Es difícil imaginar el actual equipo Mercedes sin su presencia.

Mercedes es un equipo que se centra en el bienestar de sus empleados, especialmente en su salud mental. La importancia de un fuerte espíritu de equipo y cultura corporativa no se puede obviar a la hora de explicar el éxito de los alemanes.

"Se trata de poner todo junto y no dejar una piedra sin remover, tener una cultura de que no hay culpables, empoderar a las personas, incluso cuando es difícil, cuando prefieres controlar las cosas", explicó el director Toto Wolff el año pasado.

"Creo que nuestros puntos fuertes son muy profundos, los valores arraigados en el equipo. Tienes que vivirlo en los momentos difíciles, y eso ha creado las fortalezas del equipo".

Esos son valores que ayudaron a recuperar parte de la chispa de Allison, algo por lo que está profundamente agradecido a Mercedes.

"En una parte de mi vida donde todo se volcó por completo y donde nada parecía normal, la parte más familiar fue mi trabajo", dijo Allison.

"Allí, el ritmo de las carreras, la presión para sacar un coche, la presión para desarrollarlo, la emoción de ganar, los desafíos que la temporada te presenta, todas esas cosas me resultaron familiares, y fueron casi el único aspecto de mi vida que lo hizo".

"Fui muy, muy afortunado de recibir una oportunidad en un equipo que es extraordinariamente sincero y con un grupo de personas que no me necesitaban, pero que sin embargo me abrieron los brazos y me hicieron sentir bienvenido".

"El equipo creó un entorno para mí en el que podría ser útil, y donde podría llorar y recuperarme, al tiempo que tenía el trabajo más envidiable y brillante en todo el pit lane".