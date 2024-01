El triste día de enero en que Prost GP cerró sus puertas en la F1

Tras varios días de dudas y, sobre todo, de miedo creciente, el 28 de enero de 2002, la escudería Prost Grand Prix fue declarada en suspensión de pagos. Era el último acto del descenso a los infiernos de un proyecto que tuvo muy buena pinta a finales de la década de 1990, encabezado por uno de los pilotos más laureados de la historia de la Fórmula 1.

Alain Prost creó su propio conjunto después de comprar Ligier antes de la temporada 1997. El equipo francés, que pretendía dar a conocer su imagen de "azul, blanco y rojo", no tardó en asociarse con Peugeot para la fabricación de motores, lo que desgraciadamente se tradujo en un 1998 muy decepcionante, con solo un punto en 16 grandes premios.

Los tres años siguientes no lograron asegurar el futuro de la estructura, que se vio condenada a cerrar sus puertas al final de 2001. Paradójicamente, el 1997, el curso de la transición, fue el mejor de la historia para el equipo, con dos podios de Olivier Panis a lo largo de la campaña.

En 2015, en una entrevista concedida a la revista Auto de la FIA, el galo compartió algunas de las confidencias poco frecuentes sobre ese doloroso periodo y, en particular, sobre la premonición del fracaso que le acompañó desde el momento en el que firmó al acuerdo de propulsores con sus compatriotas.

"Tres meses después de la presentación del equipo, obtuvimos muy buenos resultados, y estuvimos a punto de ganar una carrera", recordó. "Sin embargo, a mi familia y amigos íntimos les dije, 'estoy muerto', lo supe desde el principio. Conozco la Fórmula 1 demasiado bien, así que mi mayor error, si cometí uno, fue ese".

"Hubiera sido mejor no haber tomado la decisión de hacerlo en el último momento", explicó Alain Prost. "Dos días antes de firmar el contrato, ya no quería hacerlo, pero teníamos un proyecto con Peugeot y un acuerdo por cinco años con motores gratis y mucho desarrollo. Luego volvieron dos días antes de firmar y solo quedaban tres temporadas y tenía que pagar el motor, al final, me alegré de dejarlo".



La aventura Prost-Peugeot sigue siendo un tema delicado, y pocos de los protagonistas de aquella época están dispuestos a hablar de ello. Sin embargo, no era el caso de Joan Villadelprat, antiguo director del equipo, que charló con Motorsport.com hace algo más de diez años.

"Lo único que puedo decir es que, al principio, Prost Gran Prix y Alain [Prost] tenían un presupuesto enorme y unos recursos maravilloso", aseguró. "No obstante, nunca los utilizaron adecuadamente. Cuando llegué con él [en el 2000] e hicimos cambios allí, ya era demasiado tarde, y si eso hubiera ocurrido dos campañas antes, hoy todavía habría un Prost en la parrilla, pero era demasiado tarde".

"Fue difícil encontrar patrocinadores en aquel momento porque con el carácter de Alain…", dijo el español. "¡A veces no es el mejor en relaciones públicas para encontrar dinero, que digamos [risas]! Siempre es difícil decir por qué cae una empresa, porque tienes que estar allí para ver por qué y entenderlo, así que no voy a comentar por qué cayó, pero lo que sí sé, porque Alain me lo contó, es que antes había más dinero, ni lo necesitaban, no sabían qué hacer con él, pero estaba mal gastado".

La trayectoria de Prost Grand Prix en la Fórmula 1 en estadísticas

Piloto Carreras Podios Puntos Olivier Panis 42 2 18 Jarno Trulli 38 1 11 Jean Alesi 29 0 4 Shinji Nakano 17 0 2 Nick Heidfeld 16 0 0 Luciano Burti 10 0 0 Heinz-Harald Frentzen 5 0 0 Gastón Mazzacane 4 0 0 Tomáš Enge 3 0 0

