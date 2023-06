Verstappen y Pérez miran a los neumáticos para la carrera en España

La caravana de la Fórmula 1 se desplaza hasta el Circuit de Barcelona-Catalunya, y los pilotos ya han probado las características del nuevo trazado catalán, aunque la primera posición sigue sin cambios. Max Verstappen dominó en los dos entrenamientos libres del viernes del Gran Premio de España 2023, con lo que se coloca como el principal rival a batir.

El neerlandés no tuvo rival durante toda la jornada, y aunque Red Bull no parece tener ninguna debilidad, es consciente de que deben prepararse a la perfección para no fallar ni en la clasificación del sábado ni en la carrera del domingo: "En general, ha sido un buen día, con el monoplaza en una buena ventana [de funcionamiento], quedan algunas cosas, pero en tandas largas va bien".

"Me siento muy cómodo en el coche, cuidando cómo van los neumáticos, así que por mi lado, fue un buen día", explicó el vigente campeón del mundo antes de comentar los cambios en la última curva. "Es mucho más divertido de conducir, creo que el coche lo siento mejor cuando vamos a más velocidad, así que para mí, esas curvas son mejor. He intentado seguir a algunos coches también, y parece que va bien, así que ha sido una sorpresa positiva porque se puede adelantar".

Por su parte, Sergio Pérez también tuvo una buena jornada, y está atento a un factor que pocas veces se tienen en cuenta pero que es clave en el físico de los pilotos: "Siempre que llegamos a Barcelona probamos cosas porque es el circuito más representativo que otro en todo el año, porque se puede poner todo junto. Ha sido un buen día, con buena información para nosotros".

"Es muy duro para el cuello, pero ha sido una jornada corta, lo veremos el domingo con los cuellos de la gente sufriendo un poco más", explicó el mexicano. "Al final, sacamos cosas positivas, con intentos de clasificación e intentando entender los neumáticos para verlo el domingo. Lo importante será buscar soluciones durante esta noche para ser competitivos mañana y el domingo".

