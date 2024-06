Verstappen sigue "afinando" su Red Bull F1 de cara al GP de España

La primera jornada del fin de semana del Gran Premio de España 2024 de Fórmula 1 dejó a Lewis Hamilton con el mejor tiempo gracias a su 1:13.264, aunque la mayor novedad es que los vigentes campeones del mundo no pudieron acabar en lo más alto en ninguna de las dos sesiones. El equipo Red Bull se enfrenta a una serie de problemas cuando está en lugar en donde deben pasar por encima de los pianos, aunque el Circuit de Barcelona-Catalunya no es uno que castigue mucho eso, por lo que fue generó dudas.

Max Verstappen estuvo cerca del líder, aunque ya sin esa diferencia de la que disponía hace un año, y en el momento en el que se bajó del RB20 se le preguntó por las quejas que se escucharon por la radio, y dijo: "Acabamos de probar algunas configuraciones diferentes de la FP1 a la FP2, así que solo estamos tratando de afinar un poco, pero al menos el día en sí fue un poco más normal sin ningún problema".

"Eso es lo que esperábamos, y ahora se trata solo de tratar de poner un poco en orden el monoplaza, pero eso es bastante normal", continuó antes de que se le pusiera sobre la mesa si las actualizaciones de su escudería se notaban. "Eran muy pequeñas. No es nada demasiado grande, pero, hasta ahora todo lo estoy notando normal".

Por su parte, el asesor de la escudería, Helmut Marko, habló sobre cómo fue ese primer día de rodaje a los de Milton Keynes, y confirmó que no encontraron el balance adecuado: "Aún no hemos encontrado el equilibrio que esperábamos. Creo que la solución habría sido un alerón trasero diferente, pero eso lleva veinte minutos cambiarlo, no lo hemos hecho".

"Max [Verstappen] quería un alerón delantero y trasero diferente, pero hay que pensar ya en el domingo. Entonces los niveles de agarre serán diferentes, y Max ya tiene suficiente experiencia como para tener la sensación correcta de cómo será", aseguró. "La puesta a punto tiene que ir en esa dirección para la carrera. No hemos usado toda la potencia, así que no es tan alarmante, las tandas largas han ido bien".

