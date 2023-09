Alonso pide "disculpas" a los aficionados por el formato en Monza

Los viernes en el Gran Premio de Italia son siempre para probar si el equipo acertó con la configuración de baja carga aerodinámica, y en el caso de Fernando Alonso con Aston Martin no fue diferente. El español saltó al asfalto de Monza con ilusión después de firmar una impresionante segunda posición bajo la lluvia en Zandvoort, y aunque la escudería tuvo algún que otro problema en el otro monoplaza, el dos veces campeón del mundo se mantuvo de manera consistente entre los diez mejores.

El asturiano firmó una sexta y octava plaza en las dos sesiones de entrenamientos libres en el rápido trazado italiano y acabó contento con las sensaciones al volante del AMR23: "Siempre es agradable volver aquí. Una configuración única con poca carga aerodinámica y una velocidad punta muy alta, sientes adrenalina al pilotar un Fórmula 1 en Monza, así que estoy contento de volver".

Sin embargo, el ovetense fue consciente de los problemas que retrasaron el plan de trabajo de la escudería de Silverstone, los cuales sucedieron en ambos lados del garaje, algo que complica el fin de semana con una asignación de neumáticos alternativa: "Y sí, no muchas vueltas, obviamente para Lance [Stroll] con un problema, pero también para mí. Con este formato, con los neumáticos, no podemos dar ninguna vuelta porque no tenemos un juego de gomas para los entrenamientos, así que pedimos disculpas a todos los aficionados que vengan el viernes y no vean coches".

"No hay mucha información, como he dicho, no tenemos neumáticos para probar, así que es lo mismo para todos", comentó Fernando Alonso sobre las gomas disponibles. "Intentamos adivinar un poco la clasificación de mañana, pero creo que va a estar muy apretada, solo hay seis curvas en Monza, así que todo está en dos o tres décimas, de ser sexto a tal vez, 16º, así que tenemos que asegurarnos de que estábamos en la parte superior de ese grupo".

Galería: las mejores imágenes de Fernando Alonso en el Gran Premio de Italia 2023 de Fórmula 1

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 1 / 15 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team 2 / 15 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team 3 / 15 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team 4 / 15 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, habla a los aficionados desde un escenario 5 / 15 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Los fans de Aston Martins ven a Fernando Alonso, Aston Martin, en un escenario 6 / 15 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, habla a los aficionados desde un escenario 7 / 15 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Los fans de Aston Martins ven a Fernando Alonso, Aston Martin, en un escenario 8 / 15 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, habla a los aficionados desde un escenario 9 / 15 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team 10 / 15 Foto de: Erik Junius Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team 11 / 15 Foto de: Erik Junius Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team 12 / 15 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team Paul Monaghan, Ingeniero Jefe, Red Bull Racing 13 / 15 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team 14 / 15 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 15 / 15 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!