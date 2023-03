Hamilton pide "paciencia" para volver a la victoria con Mercedes F1

Cargar el reproductor de audio

La temporada 2023 de Fórmula 1 del equipo Mercedes ha comenzado igual que hace doce meses, con muchos problemas en su monoplaza, y eso ha provocado que los altos cargos, pilotos e ingenieros se reunieran para investigar a fondo cuáles eran los problemas del W14. Sin embargo, en los entrenamientos libres del Gran Premio de Arabia Saudí se mostraron bastante competitivos en términos de posición en la clasificación, aunque no en diferencia respecto a los líderes.

Los de Brackley se quedaron a varias décimas, incluso hubo momentos que superaban la barrera del segundo en comparación con los Red Bull, y eso hizo que Lewis Hamilton se tuviera que conformar con la sexta plaza cuando cayó la noche. Tras bajarse de su coche, el siete veces campeón del mundo habló con los medios de comunicación para dar su punto de vista sobre lo que esperaba de la escudería alemana, y fue bastante esperanzador con el futuro.

El inglés dijo: "Seguimos trabajando en los detalles para mejorar el equilibrio del coche y hacerlo más fácil de pilotar. Es un monoplaza difícil de conducir, pero sé que todo el mundo está trabajando muy duro en la fábrica, así que es solo cuestión de tiempo, hay que tener paciencia".

Lewis Hamilton indicó que estaba enfocado en sus propios deberes, y que no miró a lo que hacía su compañero, George Russell, quien probó algunos elementos nuevos en el Mercedes: "No estoy muy seguro de lo que son [los elementos], así que me he centrado en mi propio programa. Por supuesto, si hay cosas que se están probando en el otro coche, lo sabremos una vez que hayamos tenido el debrief [la reunión posterior con los ingenieros]".

En el momento en el que se le preguntó sobre cómo había ido de una sesión de entrenamientos a otra, con la diferencia de que la segunda ya se disputó bajo la luz artificial de los focos del trazado de Yeda, afirmó: "Más o menos igual, así que un segundo menos, o lo que fuera, pero para mí, definitivamente sufrí en la práctica. He tenido problemas en ambas sesiones".

Son unas palabras que se mantenían en la línea para describir el "más o menos igual" coche que le ha brindado el equipo germano en la temporada 2023 de Fórmula 1, en la que tratará de regresar a la senda de la victoria después de todo un año en blanco, algo que nunca le había pasado desde que debutó en la máxima categoría del automovilismo.

