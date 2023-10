Pérez y su eliminación en Qatar: "Sufrí de manera tremenda"

La jornada del viernes fue muy particular en el Gran Premio de Qatar 2023 de Fórmula 1 debido a que se celebró la clasificación que decidió la parrilla de salida para la carrera del domingo en el circuito de Losail. Fue ahí donde el destinó se cobró como víctima a Sergio Pérez, que tras pensar que había pasado a la Q3 sin demasiados sobresaltos, los comisarios revisaron su vuelta rápida y vieron que excedió los límites de la pista.

Eso provocó que la federación internacional le eliminara el registro al mexicano, pasando así de la novena a la 13ª posición, por detrás de Carlos Sainz. Su enfado era evidente al bajarse de su monoplaza, puesto que cayó en la Q2 mientras que su compañero, Max Verstappen, celebró una pole position que le pone en bandeja su tercer título mundial consecutivo, aunque es muy probable que el neerlandés ya lo celebre el sábado tras la prueba al sprint.

Sin embargo, el de Guadalajara atendió a la prensa y explicó los motivos por los que no pudo avanzar a la última ronda de la clasificación: "Hablamos en la reunión de pilotos que no había necesidad de vigilar los límites de pista porque perdías tiempo. Tengo mucho subviraje, se me va mucho de la parte de delante, pero es el único lugar de la pista donde lo tengo [en la curva en donde se salió]".

"En el resto, me peleo mucho con la parte trasera del monoplaza, no lo puedo solucionar", explicó a FOX Sport. "No he podido tener un balance ideal. La carrera es diferente, aunque la degradación viene de la parte delantera, podemos hacer algo con el alerón para tratar de solucionarlo para mañana, es una pena los pocos milímetros [por los que cayó eliminado] aquí, no nos ayudaron el día de hoy".

El mexicano también atendió a Viaplay, en donde continuó: "Fue bastante difícil, nos costó encontrar el equilibrio, tuvimos tantos problemas que cada curva era diferente, y las condiciones eran difíciles, simplemente sufrí de manera tremenda en la clasificación. Todavía no ha terminado [el gran premio], va a ser muy difícil adelantar aquí con las condiciones de pista que tenemos ahora, pero veremos de lo que somos capaces, y nos recuperaremos a partir de ahí".

Galería: las mejores imágenes del viernes del Gran Premio de Qatar 2023 de Fórmula 1

Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19 1 / 26 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR23, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, Logan Sargeant, Williams FW45 2 / 26 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60, George Russell, Mercedes F1 W14 3 / 26 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A523 4 / 26 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 5 / 26 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14 6 / 26 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR23, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19 7 / 26 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR23 8 / 26 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 9 / 26 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlfaTauri AT04 10 / 26 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23, adelanta a Oscar Piastri, McLaren MCL60 11 / 26 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60 12 / 26 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23 13 / 26 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 14 / 26 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14 15 / 26 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Pierre Gasly, Alpine A523, George Russell, Mercedes F1 W14 16 / 26 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43 17 / 26 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 18 / 26 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60 19 / 26 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-23 20 / 26 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 21 / 26 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14 22 / 26 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-23 23 / 26 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 24 / 26 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60 25 / 26 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 26 / 26 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

