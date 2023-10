Vídeo: ¡Pérez y Sainz caen eliminados en la Q2 de Qatar!

El fin de semana del Gran Premio de Qatar 2023 de Fórmula 1 depararía muchas sorpresas, y no se hicieron esperar, puesto que ya en la jornada del viernes vimos algunas cosas que no se esperaban. Durante la clasificación en el circuito de Losail, todo se desarrollaba sin contratiempos, pero la Q2 fue muy diferente.

En el momento en el que cayó la bandera a cuadros tras los quince minutos de la ronda que decidía quiénes pelearían por la pole position, los pilotos fueron al máximo para no caer eliminados, y fue ahí cuando la FIA intervino para que Sergio Pérez se quedara fuera. Sin embargo, el mexicano no fue el único de los 'grandes' que no logró certificar su pase a la Q3, puesto que Carlos Sainz también se quedó a las puertas de avanzar en la noche qatarí.

No te pierdas la clasificación del Gran Premio de Qatar 2023 de Fórmula 1 en directo: F1 en DIRECTO: ¡la clasificación del viernes en Qatar!

En el caso del de Red Bull, los comisarios le eliminaron su crono más veloz cuando ya había logrado entrar entre los diez mejores, por lo que se vio relegado a una 13ª posición que supo a muy poco en el garaje que celebrará el tercer título mundial de su compañero, Max Verstappen. Por otro lado, el español se quedó a escasas milésimas del corte que marcaba Valtteri Bottas, en concreto 31.

Al parecer, el de Guadalajara se fue largo en la quinta curva del trazado en su intento de ir al límite, pero las directrices de la federación internacional le hicieron caer en esa segunda ronda de la clasificación que decide las posiciones en parrilla para la carrera del domingo. Mientras, el de Ferrari se encontró algo de tráfico en el sector de las enlazadas, lo que le pudo perjudicar bastante y no pudo igualar la octava plaza que cosechó Charles Leclerc con su mismo monoplaza en la Q2.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!