Sainz, muy cerca: "Me siento más cómodo y confiado"

Después de redondear el pasado fin de semana con su primera victoria en la Fórmula 1, Carlos Sainz prometía volver a dar guerra con su Ferrari en la inusual clasificación del viernes en el formato al sprint del Gran Premio de Austria 2022. El madrileño ya se quitó el peso de encima tras estrenarse como poleman en la máxima categoría del automovilismo, por lo que salió a por todas en la sesión que decidía las posiciones de salida de la carrera del sábado.

En la primera ronda, el español vio cómo le eliminaban una de sus vueltas lanzadas, a pesar de que afirmaba por radio que había cumplido con los límites del trazado, pero eso no le impidió pasar sin problemas los dos cortes de eliminación previos a la lucha por la primera posición.

Ya en la Q3, el de Ferrari se colocó tercer en el primer intento, a una décima de Charles Leclerc y a tres de Max Verstappen, y en el momento decisivo se quedó a escasas milésimas del crono más veloz del vigente campeón del Red Bull.

Así pues, Carlos Sainz partirá desde la tercera posición en la carrera al sprint del sábado, que ve con optimismo después de haber recuperado la confianza en su monoplaza. Cuando se le preguntó sobre cómo había sido su giro más rápido, el madrileño reconoció que pudo ser mejor, aunque no estuvo nada mal.

"Sin duda, cuando miras a atrás y cuando ves lo apretado que está, revisas la vuelta y miras esos sitios en donde tenías la décima o la milésima para conseguir esa pole position, pero seguro que ellos [Verstappen y Leclerc] también saben dónde han perdido o han podido ganar", indicó el ganador de la pasada carrera en Silverstone.

"Hemos hecho un giro al final de la Q3, pero no ha sido fácil porque los neumáticos estaban muy fríos después de la bandera roja", aseguró Sainz. "He confiado en el coche en la curva 1 y 3, que no ha sido sencillo, sé dónde está el tiempo por vuelta y me hubiera gustado haberlo hecho un poco mejor".

El español ha ido recuperando la forma de la que hacía gala en la pasada temporada, donde pudo ser 'el mejor del resto', superando a su compañero en su primer año en Ferrari, por lo que es consciente de que puede luchar en 2022.

"Estoy llegando ahí, esta clasificación ha sido fuerte, he arriesgado demasiado en la Q1 y en la Q2, y he podido ir a por ello en la Q3. Creo que estamos progresando y sin duda estoy mucho más cómodo y confiado en las últimas carreras, aunque todavía queda trabajo por hacer", dijo.

"Mañana tenemos los libres y haremos tandas largas con los neumáticos para aumentar la confianza e ir a por todas en las carreras", explicó Carlos Sainz sobre lo que hará antes de la carrera al sprint.

"Empezando tercero, en el lado limpio, creo que podemos pelear, y va a ser divertido, porque aquí hay mucho rebufo, y DRS. Va a ser bastante bueno el fin de semana", sentenció el ganador 112º de la historia de la Fórmula 1.