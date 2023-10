Verstappen y su adelantamiento en la curva 1: "Por los pelos"

Max Verstappen salía desde la tercera posición en la carrera del Gran Premio de México después de que los Ferrari diesen la sorpresa en la clasificación del sábado. Pero desde los primeros compases de la salida, el holandés demostró su superioridad.

Una vez se apagaron los semáforos del Autódromo Hermanos Rodríguez, el piloto de Red Bull hizo una gran salida y antes de llegar a la curva 1 se tiró al interior de Charles Leclerc, que lideraba en ese momento, pero Sergio Pérez hizo el mismo movimiento por el exterior y el monegasco que se vio envuelto en un 'sándwich' que acabó con accidente entre él y el piloto mexicano.

Ese incidente permitió a Verstappen coger el liderato de la carrera y, nada más bajarse de su RB19, habló del movimiento que por muy poco no se convirtió en accidente suyo: "Estaba todo muy apretado, tenía un hueco con Charles, luego estaba Carlos y he pensando que me podía colar por ahí y ha funcionado por los pelos".

En cuanto a la carrera, el neerlandés, que ya es tricampeón del mundo de Fórmula 1, se mostró encantando con su 16ª victoria en lo que va de temporada, que significa un nuevo récord, pero lamentó no haber podido llevar a cabo su estrategia inicial.

"La primera salida ha sido muy buena, así que he podido liderar y gestionar mi ritmo. Después habíamos optado por una estrategia diferente, con dos paradas, pero estoy decepcionado por no haber podido mostrar el potencial [de esa estrategia], porque todos iban a una y nosotros con dos hubiera sido entretenido".

"Sin embargo, hemos tenido una bandera roja y después lo importante era aguantar el liderato en la primera curva, pero volvió a salir muy bien y estoy muy contento con ello. Ha sido un gran resultado, gestionando los neumáticos hasta el final", dijo Verstappen.

El piloto de Red Bull también tuvo tiempo acordarse del abandono de su compañero de equipo en su carrera de casa y elogió el apoyo de los fanáticos mexicanos pese a que la carrera de su ídolo acabó mucho antes de lo esperado.

"Lamentablemente, 'Checo' [Pérez] tuvo que retirarse en la primera vuelta, pero la gran cantidad de aficionados que había en las gradas se quedó. Y han sido increíbles", concluyó.

