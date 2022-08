Sainz mantiene la confianza tras "perder un poco las sensaciones"

Cargar el reproductor de audio

Con la Fórmula 1 de vuelta a la acción después de tres fines de semana de parón en el circuito de Spa-Francorchamps, trazado que da el pistoletazo de salida a la fase final de la temporada 2022, Carlos Sainz parece haber empezado con buen pie.

El piloto español de la Scuderia Ferrari es uno de los pilotos que todavía tiene opciones matemáticas de convertirse en campeón del mundo, el de Maranello tiene un total de 156 unidades en estos momentos, por los 258 puntos Max Verstappen, pero no descarta dar la sorpresa.

En la primera jornada del Gran Premio de Bélgica 2022 de la Fórmula 1, Sainz lideró la primera sesión de entrenamientos libres y terminó quinto en la segunda, a poco más de un segundo del mejor tiempo, registrado por el actual líder del mundial de pilotos, el neerlandés de Red Bull.

El piloto madrileño habló sobre sus sensaciones al volante del F1-75 nada más concluir los Libres 2 y, aunque comenzó la jornada del viernes siendo el más rápido, reconoció que una serie de cambios en su monoplaza complicaron la FP2.

"En general ha sido un buen viernes. En los Libres 1 me he sentido cómodo con el balance del coche. En los Libres 2 hemos probado algunos cambios que no han funcionado como esperábamos y entonces hemos perdido un poco las sensaciones".

Pese a esos problemas inesperados, Carlos Sainz todavía confía en sus posibilidades de cara a este fin de semana en Spa-Francorchamps, ya que explicó que saben dónde está el tiempo que hoy ha perdido en comparación con Verstappen y, en menor medida, con su compañero Charles Leclerc.

"Aun así, tengo la confianza de que sabemos dónde encontrar el tiempo para mañana y el ritmo en tandas largas ha estado bien".

"Así que en general creo que estamos en una buena posición para el resto del fin de semana", concluyó el piloto español de Ferrari.

Max Verstappen y Charles Leclerc, dos de los principales rivales de Carlos Sainz esta temporada y seguramente sus dos mayores rivales a batir, saldrán desde la parte trasera de la parrilla en este GP de Bélgica después de penalizar por cambiar elementos de sus unidades de potencia, lo que le da al piloto madrileño una gran oportunidad de buscar su segunda victoria en la Fórmula 1.