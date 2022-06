Sainz, confiado: "Es una buena posición, pelearemos con Verstappen"

Cargar el reproductor de audio

Todas las esperanzas de Ferrari en la clasificación de Canadá, tras la penalización de Leclerc por cambiar motor, estaban puestas en Carlos Sainz.

El español pasó a la Q2 como tercero, y fue cuarto en esa segunda ronda. Tras el primer intento de la Q3 era segundo, y en la vuelta final llegó a marcar récord del primer sector, jugándose la pole position con Max Verstappen.

Sin embargo, un mal tercer sector le dejó sin opciones e hizo que incluso Fernando Alonso se colara delante de él, segundo.

El madrileño se sintió contento con las sensaciones del Ferrari, pero lamentó haberse arriesgado demasiado en la última curva.

"Ese es el objetivo", comentó Carlos Sainz cuando le preguntaron si podría luchar el domingo. "Me refiero a que hoy me sentía bastante bien con el coche, especialmente en mojado mientras se estaba secando. Sentí que los demás dieron un pequeño paso adelante y me faltaban como un par de décimas".

"En esa vuelta en la que venía, creo que en morado en el primer sector, y luego habiendo perdido un poco con Max en el segundo... y en la última curva solo intenté hacer un último giro muy rápido, que no funcionó, y me costó medio segundo".

Oficiales de pista despliegan la bandera roja en la calificación 1 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Oficiales de pista despliegan la bandera roja en la calificación 2 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Oficiales de pista despliegan la bandera roja en la calificación 3 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Alex Albon, Williams FW44, choca contra la barrera 4 / 50 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Alex Albon, Williams FW44, choca contra la barrera 5 / 50 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Alex Albon, Williams FW44 6 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas VF-22 7 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 8 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W13 9 / 50 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W13 10 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W13 11 / 50 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 12 / 50 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 13 / 50 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 14 / 50 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 15 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas VF-22 16 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas VF-22, hace un trompo 17 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Nicholas Latifi, Williams FW44 18 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Nicholas Latifi, Williams FW44, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 19 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 20 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 21 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 22 / 50 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18 23 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18 24 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18 25 / 50 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18 26 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 27 / 50 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 28 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 29 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Alex Albon, Williams FW44 30 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari F1-75 31 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari F1-75 32 / 50 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari F1-75 33 / 50 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 34 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A522 35 / 50 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images George Russell, Mercedes W13 36 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images George Russell, Mercedes W13 37 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-22 38 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-22 39 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR22 40 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W13 41 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, sale del garaje 42 / 50 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, sale del garaje 43 / 50 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, sale del garaje 44 / 50 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, sale del garaje 45 / 50 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18 46 / 50 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18 47 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18 48 / 50 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 49 / 50 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 50 / 50 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images

Pese a salir detrás de un Alpine, Sainz partirá justo detrás de Verstappen, por el mismo lado, y defiende que es un buen lugar desde el que buscar su primera victoria en Fórmula 1.

"Traté de ir a por la pole, y al final acabé tercero por ese error. Pero por lo demás, creo que estamos en una buena posición para mañana. Creo que va a ser una buena pelea con Max, que está delante, y a ver qué podemos hacer con Fernando porque ha estado muy rápido todo el fin de semana. Así que sí, vamos a ver cómo va".

El domingo Sainz tendrá que jugar por sus propios intereses y también por los de su compañero Charles Leclerc, que desde la penúltima posición tendrá que remontar y esperar que Verstappen, su máximo rival por el título, no sume la mayor cantidad de puntos.

Ante la pregunta de si la enorme cantidad de fans de Ferrari en las gradas añadía más presión para su carrera, Sainz declaró: "Allá donde vayamos, siempre hay una cantidad increíble de tifosi en las gradas. Pero aquí en Canadá, por alguna razón, hay un número extra de aficionados ferraristas que vienen a vernos. Sí, intentaré hacer una buena carrera mañana. A ver si podemos luchar por esa victoria", concluyó.

Luego, ante los micrófonos de DAZN F1, explicó el final de sesión: "Sabía que había hecho un buen primer sector, y que en el segundo se me estaba yendo un poco la vuelta. Y luchaba por esa pole y al final en la última curva he intentado digamos ganar lo que había perdido en el sector 2 y eso me ha costado probablemente la segunda posición y salir más pegado a Max".

"Nos faltó un pelín con neumáticos intermedios. Con el de lluvia extrema íbamos muy rápido, pero con el intermedio nos sigue faltando un poco más. Pero la carrera es mañana e intentaremos ir a por ello".

Sobre la carrera, que se espera en seco, declaró: "Se espera en seco, en un circuito donde acabará de llover. Habrá poca goma, estará sucio... mañana va a ser una carrera en la que creo que pueden pasar cosas, puede haber degradación, por lo tanto sí. Lo importante será salir bien, intentar acercarse a Max lo antes posible e intentar ponerle presión".