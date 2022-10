Cargar el reproductor de audio

Ferrari dejó muy buenas sensaciones en la primera jornada del Gran Premio de Singapur 2022 de la Fórmula 1, de hecho, el piloto madrileño lideró la segunda sesión de entrenamientos libres por delante de todos sus rivales.

Eso hizo que las expectativas del equipo de Maranello en un trazado que sobre el papel beneficiaba más a Ferrari que a Red Bull creciesen por momentos, sobro todo después de ver los problemas del equipo austriaco con los monoplazas de Max Verstappen y también Sergio Pérez.

Sin embargo, en la clasificación, el único piloto de la Scuderia que destacó por encima del resto fue Charles Leclerc. El monegasco fue más rápido casi de forma constante y terminó consiguiendo la pole position con un 1:49.412, mientras que Carlos Sainz tuvo que confirmarse con la cuarta posición, a una distancia de 0.171s.

Nada más bajarse de su F1-75, el piloto español analizó la sesión clasificatoria de Marina Bay y admitió que el equipo debe mejorar en varios aspectos si realmente quieren luchar por las poles/victorias en todas y cada una de las carreras próximamente.

"Ha sido una qualy un poco caótica, mucho tráfico en Q1 y en Q2, sin poder hacer buenas vueltas. Luego en la Q3 creo que hemos acertado con los neumáticos, saliendo con el blando, pero sí, en la última vuelta he sido el primero en pasar por meta y aquí está claro que los que vienen por detrás te van a superar".

"Esas son las cosas que debemos seguir mejorando, porque en ese momento realmente quieres ser el último en pasar por meta y creo que he sido el primero".

"Además, no sabía que me quedaba otra vuelta porque no me lo han dicho, así que, toca mejorar eso. Aún así me he quedado a una décima y media de la pole", reveló el madrileño.

Pensando ya en la carrera de este domingo, Carlos Sainz se mostró positivo e incluso habló de posibilidades de victoria, aunque cree que todo dependerá de cómo se desarrolle el día.

"Remontar e intentar llegar al podio. Salimos cuartos, tenemos que hacer una buena salida y luchar por el podio y si se puede ganar pues a por ello".

"Es un circuito en el que puede pasar de todo, o nada. O muchos coches de seguridad o una carrera aburrida porque no se puede adelantar mucho. Vamos a ver qué nos encontramos mañana", concluyó el piloto español de Ferrari.

