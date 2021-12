Carlos Sainz afrontó la clasificación del Gran Premio de Arabia Saudí con grandes opciones de ser competitivo después de lo visto en la última sesión de entrenamientos libres, donde acabó en la octava plaza, a escasas milésimas de su compañero, Charles Leclerc.

En la primera ronda de clasificación, el de Ferrari pasó a Q2 sin ningún problema, e incluso puso su monoplaza entre los cuatro primeros cuando cayó la bandera a cuadros de la esa Q1 en Yeda. Había superado un gran susto con Pierre Gasly, al que se encontró justo cuando iba a gran velocidad en una zona bastante ciega.

En su intento en la segunda ronda perdió la parte trasera del SF21 y, a pesar de que recuperó el control del coche, dañó ligeramente parte del alerón trasero tocando el muro, lo que le obligó a volver a boxes a siete minutos del final. Los mecánicos tuvieron que debatir para ver cuál era la mejor opción, si reparar esa pieza y darse por vencidos o salir de nuevo a pista.

La decisión parecía bastante clara sin apenas tiempo, y el madrileño puso de nuevo al Ferrari en el asfalto saudí. En el momento decisivo, volvió a cometer un error en el mismo lugar, y aunque esta vez no tocó el muro, ahí se arruinaron sus opciones de pasar a la Q3.

"Estaba yendo muy rápido en la Q1 y todo el fin de semana, estaba muy confiado con el coche. Desgraciadamente, con el neumático medio, no ha reaccionado como debería en el ala delantera, tenía demasiada carga en esa parte y eso hacía que se moviera mucho de atrás", resumió ante los micrófonos de DAZN F1.

"He perdido el tren trasero con la mala, y a la vez buena suerte, de que he podido salvar un buen golpe, pero he tocado un poco el alerón posterior y ya no era posible mejorar", explicó.

A pesar de ello, Sainz creía que podía haber logrado un mejor resultado sin incidentes: "He intentado hacer una vuelta después de eso, hice un primer sector muy rápido hasta que se ha roto por completo, y es una pena, porque hoy era un día para pasar a la Q3 fácil y acabar entre los cinco primeros".

El de Ferrari, en el golpe, creyó que podría volver a intentar marcar un tiempo para hacer una buena clasificación: "Si veis la repetición, la punta del alerón roza y se parte en dos, por eso yo no lo noto y estaba un poco confuso".

"Me dije a mí mismo: 'Si no he tocado nada ni he sentido un golpe, ¿cómo se ha roto el alerón?' Luego, viendo la repetición, se ve claramente que el ala ha tocado y eso me ha costado la clasificación, porque venía muy rápido".

El piloto español saldrá desde la 15º después de una mala clasificación: "Adelantar aquí es difícil, y salir atrás lo hace complicado, pero es lo que hay. Me ha ido muy bien en el pasado hacer remontadas, por lo que no está todo perdido".

"Hoy era fácil cometer errores, esta pista te come muy rápido a la más mínima, pero esto puede pasarle mañana a los demás y voy a intentar remontar", finalizó Sainz.