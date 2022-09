Sainz lamenta el SC: "Hubiese llegado pegado a la última vuelta"

Cargar el reproductor de audio

El piloto español de Ferrari demostró tener muy buen ritmo desde los primeros entrenamientos del Gran Premio de Italia 2022 de Fórmula 1, pero el equipo italiano tomó la decisión de cambiar su unidad de potencia debido a la facilidad de adelantamientos que ofrece el circuito de Monza en comparación con el resto de trazados del calendario.

Debido a ello, Carlos Sainz era consciente de que estaba destino a salir desde el fondo de la parrilla de salida, fuese cual fuese su resultado en la clasificación. El madrileño terminó tercero el sábado, pero salió 18º en carrera, con el cuchillo entre los dientes y un único objetivo: sumar la máxima cantidad de puntos posibles.

El #55 subió dos posiciones en la salida, hasta el 16º, y en el segundo giro adelantó a Sergio Pérez y se colocó 15º. Después de siete vueltas, Sainz llegó al top 10 en medio de una remontada estratosférica, que no estaba ni en los mejores sueños de Ferrari.

En el giro 10 de 53, el madrileño adelantaba a su compatriota Fernando Alonso y subía a la 7ª plaza, ganando 11 posiciones en solo 10 vueltas. En la 13 llegó al cuarto puesto, con el objetivo del podio entre ceja y ceja (Verstappen, Russell y Leclerc estaban por delante).

La parada para Sainz llegó en la vuelta nº 31 y fue francamente buena, salió octavo pero cinco giros después volvió a su cuarta posición natural, a 18 segundos del podio, que en ese momento cerraba George Russell. En la vuelta 47 de 53, un problema en el coche de Daniel Ricciardo provocó la aparición del coche de seguridad con el que acabó la carrera y el español terminó cuarto.

Nada más bajarse de su monoplaza, el piloto de Ferrari se mostró muy contento con su rendimiento, pero lamentó que el Safety Car le arrebatase las opciones de luchar por el podio en las últimas vueltas de la carrera.

"Buenas sensaciones, sobre todo porque la verdad es que he remontado más rápido de lo que me esperaba, íbamos muy rápido, podía adelantar prácticamente a un coche por vuelta y eso me permitía perder poco tiempo y ponerme rápido detrás de Russell, que era el objetivo".

"Lo malo es que estaba lejos, cuando he llegado ahí estaba demasiado lejos. Luego he intentado alcanzarle, le estábamos recortando mucho en esas últimas vueltas hasta que ha salido el coche de seguridad y ya no ha podido ser, pero íbamos muy rápidos, hemos hecho buenos adelantamientos y ha sido divertido".

"Creo que hubiese llegado pegado a la última vuelta y si me hubiese tirado o no a por él ya es una incógnita, pero íbamos quitándole 1,3 o 1,4 segundos por vuelta y las simulaciones decían que llegábamos".

En cuanto a la comparación directa con Red Bull, Sainz reconoció que Ferrari parece haber dado un paso adelante en Monza y espera que sin penalizaciones, eso pueda significar un cambio para las últimas seis citas de la temporada.

"Creo que hemos estado más cerca este fin de semana, sin mi penalización podríamos haber hecho una estrategia mixta y hubiésemos puesto a Max [Verstappen] mucho más en presión. A ver si se acaban estas penalizaciones y el hecho de poder estar yo ahí arriba nos permite presionar más a Max", finalizó.