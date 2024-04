Sainz y su lucha con Leclerc en la salida: "Nos ha costado a los dos"

Desde la séptima posición de salida, los dos Ferrari perdieron varias posiciones en la primera vuelta y el piloto español cayó hasta el noveno puesto, pero no tardó en devolvérsela a Nico Hulkenberg e intentar perseguir a los coches de delante. A partir de ahí, su carrera fue a contrapié, ya que la aparición de los coches de seguridad no le benefició, pero, pese a ello, pudo remontar hasta el quinto puesto final.

Después de acabar a diez segundos de su compañero de equipo en una carrera en la que faltó el ritmo, el madrileño habló ante los medios de comunicación y aseguró que el duelo en la salida contra el otro monoplaza de Maranello, el de Charles Leclerc, no debió suceder.

"Ha sido una carrera un poco loca, al principio, lo que hemos hecho en la salida nos ha costado una o dos posiciones tanto a Charles [Leclerc] como a mí, y eso nos ha costado en la carrera".

"Luego hemos intentado seguir al Mercedes, le hemos intentado pasar pero ha parado y hemos parado nosotros después, hemos puesto los duros muy pronto y en el último stint he tenido que ir muy largo, pero aún así hemos conseguido aguantar quintos, que creo que era lo máximo que podíamos hacer", dijo.

En definitiva, el piloto español cree que al Ferrari SF-24 le ha faltado mucho ritmo en el Circuito Internacional de Shanghai, por lo que el primer trabajo postcarrera debería ser entender por qué.

"Sinceramente, yo creo que no hemos sido muy rápidos este fin de semana, cuando clasificas sexto y séptimo es que no hay mucho ritmo en el coche. En carrera esperábamos ir mejor, tampoco es que hayamos ido mucho mejor, así que está claro que es el circuito en el que más hemos sufrido".

"Hay que revisar si hemos hecho todo lo que podíamos con el setup y si no es así, toca trabajar en el coche porque este tipo de circuito no nos ha ido bien", comentó algo cabizbajo.

Cuando se le preguntó por su balance general de la temporada 2024 de la F1, Carlos Sainz se mostró muy satisfecho con sus actuaciones y destacó el haber terminado quinto también en la que hasta el momento ha sido la peor carrera para el equipo de Maranello.

"Hay que tener en cuenta que me he saltado una carrera [Arabia Saudí por apendicitis] y que aún así he terminado entre los cinco primeros en todos los grandes premios y hemos empezado bien, pero China ha sido el circuito más difícil tanto para mi como para Ferrari por ahora", concluyó.

