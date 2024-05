Alonso: "Si logro esas cinco décimas, sería primero en la Q1"

La clasificación del Gran Premio de Mónaco 2024 de Fórmula 1 nos dejó la sorpresa de la eliminación de Fernando Alonso en la Q1, puesto que el español se encontró con un tráfico que le impidió superar el corte. Una vez que se bajó de su monoplaza, aseguró que se le escaparon unas décimas con las que podría haber sido primero en esa ronda, pero se tuvo que conformar con la 16ª plaza en la parrilla de salida, aunque con la sanción a Haas, partirá 14º

"No teníamos el coche para estar en la pole position, pero creo que era suficiente para ser séptimo u octavo", afirmó. "Estaba en el lugar equivocado en el momento incorrecto, esto es Mónaco, ya sabes que es difícil conseguir una vuelta limpia, pero creo que perdí tres décimas en la undécima curva con un coche justo delante de mí, y luego otras dos décimas en la última con tres pilotos que estaban allí parados para empezar en la vuelta".

"No hay que culpar a nadie, creo que no pueden desaparecer en el último momento de la última curva, pero hoy he tenido un poco de mala suerte", continuó Fernando Alonso, quien hizo un 1:12.019 con el que se quedó fuera a las primeras de cambio.

Sin embargo, el asturiano cree que "no fue lo mismo para todos", ya que unas cinco décimas le habrían colocado primero: "Pienso que no fue lo mismo para todos, porque si logro esas cinco décimas en mi vuelta, sería primero en la Q1, así que creo que nadie maximizó el ritmo en la Q1, no solo fue hacer un giro al 98% y pasar, pero no lo hemos conseguido, es una pena, ya no podemos hacer nada".

En cuanto a la carrera del domingo en el Gran Premio de Mónaco, el asturiano no tiene demasiadas expectativas por lo difícil que es adelantar, y su único objetivo es recopilar datos y no dañar el AMR24: "No chocar, intentar mantener el coche de una pieza. En esta parte del año, intentamos llevar tantas mejoras como sea posible, así que las piezas de serie no son muy buenas, debemos tratar de terminar la carrera y llegar a Canadá un poco más preparados".

A Fernando Alonso se le preguntó por la posibilidad de hacer una clasificación dividida en dos grupos para evitar esos problemas de tráfico, como pasa en la Fórmula 2, y respondió: "Puedes tener suerte o mala suerte. Creo que el año pasado tuve suerte e hice algunos progresos en la Q1, Q2 y luego en la Q3 estás segundo, y quizá algunos de los grandes rivales estaban fuera de la Q1 o de la Q2".

"Esta vez fue para nosotros el lado malo, y 'Checo' [Pérez] también, esto es Mónaco, necesitas encontrar tu suerte, y no lo hicimos hoy", comentó. "Creo que sería genial [tener dos grupos en la clasificación]. Pienso que Mónaco es tan emocionante y tan emocionante que será bueno ver la vuelta de todo el mundo [por separado], porque nos perdemos muchos de grandes momentos".

