Alonso: "Salgo con un buen sabor de boca de la clasificación"

El fin de semana del Gran Premio de Ciudad de México 2024 de Fórmula 1 es uno de celebración para Fernando Alonso, que cumple su carrera 400 en la máxima categoría del automovilismo. Sin embargo, no pudo conseguir una muy buena posición para la parrilla de salida en el Autódromo Hermanos Rodríguez, porque cayó en la Q2 después de una bandera roja que provocó Yuki Tsunoda en el momento en el que iba a por su segundo intento.

El español creía que pasar a la siguiente ronda era posible, como aseguró en los micrófonos de DAZN F1: "Es posible que hubiera habido alguna pequeña opción de entrar en Q3, porque justo cuando salió la bandera roja iba dos décimas y media mejor que la vuelta anterior, así que hubiese quedado como quinto o por ahí, y después, supongo que todos mejorarían un poco, pero habría sido igualmente noveno o décimo en esa Q2".

En cuanto a lo que fue el AMR24, el dos veces campeón del mundo lo notó mucho mejor, a pesar de que en Aston Martin no hicieron demasiadas modificaciones: "El coche ha mejorado bastante de los entrenamientos libres a la clasificación. Me he encontrado mucho mejor, había mucho más agarre, así que, en ese sentido, salgo con un buen sabor de boca de la clasificación".

"Esperábamos menos de la clasificación", afirmó. "Utilizamos tres juegos de neumáticos en la Q1 pensando que era nuestro límite, y hemos visto que en la Q1 solo utilizamos dos y ya estábamos salvados, después, en la Q2, igual había incluso posibilidad de entrar en la Q3, así que, respecto a todas las sesiones del fin de semana, la clasificación ha sido la mejor, sin lugar a dudas".

Aunque en ese principio de la clasificación se vieron dos sorpresas, la eliminación de Oscar Piastri y Sergio Pérez: "Hay sorpresas siempre. La Q1 suele ser difícil de predecir, y siempre hay uno o dos de los grandes que se quedan fuera, entonces, nos ofrece posibilidades de entrar en la Q3, nos lo ha ofrecido en las últimas carreras y hoy creo que había otra pequeña posibilidad también".

No obstante, el motivo de su eliminación fue la bandera roja a falta de diez segundos, pero Fernando Alonso no miró el lado negativo: "Las banderas me llevan ayudando en las últimas carreras bastante. La bandera roja de Russell, la bandera amarilla de Norris en Bakú, que no pudo completar la vuelta, y hoy nos ha perjudicado, pero, de momento, sigo ganando".

El asturiano insistió en que lo importante será en la carrera, pero acabó satisfecho con el comportamiento de su monoplaza el sábado: "La carrera es mañana y, como digo, la sensación de todo el fin de semana había sido un poco regular en cuanto al coche. Teníamos un poco de dudas de cómo estábamos yendo, pero ahora el coche va muchísimo mejor que en ninguna otra sesión".

"No hemos hecho grandes cambios de la FP3 a la clasificación, así que es un poco un misterio, pero intentaremos ver qué ha cambiado porque el monoplaza se ha transformado en otro mucho mejor", sentenció.

