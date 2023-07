Sainz explica el malentendido con Leclerc en clasificación

La clasificación del Gran Premio de Gran Bretaña 2023 de Fórmula 1 fue una muy alocada en la que la lluvia jugó un papel clave al inicio de la sesión. Eso provocó la eliminación de Sergio Pérez a las primeras de cambio, y como los Ferrari no querían correr la misma suerte que el mexicano, por lo que decidieron llevar a cabo una curiosa estrategia en la que daban prioridad a Charles Leclerc.

El monegasco estaba tercero en la clasificación, mientras que Carlos Sainz era cuarto, y en lugar de hacer que el madrileño se asegurara su vuelta, siguieron con el plan acordado. Sin embargo, el tráfico al final de la ronda previa al intento del español, provocó que se saltara parte de lo dicho en Maranello para pasar y no caer eliminado.

Antes de bajarse del monoplaza en Silverstone, se intercambiaron mensajes por la radio en la que Charles Leclerc ironizaba con el adelantamiento de su compañero, mientras que el otro de los protagonistas se quejaba de la situación, y más tarde lo explicó: "Él [Charles Leclerc] tenía prioridad durante todo el sábado para salir delante de mí, mientras que en la anterior tenía yo prioridad. El caso es que nos han empezado a adelantar todos y yo también estaba en mucho peligro de quedarme fuera, por lo que cuando nos han comenzado a pasar, y tenía la meta delante, me dije que o tiraba, o nos quedábamos eliminados los dos".

"He tenido que tirar, pero si él hubiese tirado, yo tampoco me habría quedado ahí parado", comentó Carlos Sainz a los micrófonos de DAZN. "Clasificación difícil, y ya llevamos algunas este año, en condiciones mixtas, llueve, no llueve, secos, mojado, son clasificaciones desde el punto de vista del piloto muy complicadas. No sabes exactamente qué agarre vas a tener en cada curva y cuánto arriesgar para pasar a la Q1 o la Q2, y luego en la Q3 ya estaba seco, por lo que hemos tirado".

"Ha sido una buena vuelta, se ha decidido por milésimas, y al final [hemos acabado] quintos", dijo el madrileño antes de que se le preguntara por McLaren y su sorprendente segundo y tercer lugar. "Fuerte, están yendo fuerte en las últimas carreras en clasificación, pero en carrera tienen el mismo problema que nosotros en degradación, así que habrá que ver cuánto aguantan ahí delante. Vamos a apretar, pero es un coche que se está empezando a acercar a los de cabeza".

Galería: las mejores imágenes del Gran Premio de Gran Bretaña 2023 de Fórmula 1

Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19 1 / 90 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23 2 / 90 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, en boxes 3 / 90 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren 4 / 90 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 5 / 90 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43 6 / 90 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60 7 / 90 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Carlos Sainz, Ferrari SF-23 8 / 90 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Carlos Sainz, Ferrari SF-23 9 / 90 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 10 / 90 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60 11 / 90 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas VF-23 12 / 90 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14 13 / 90 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A523 14 / 90 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR23 15 / 90 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 16 / 90 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A523 17 / 90 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlfaTauri AT04 18 / 90 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas F1 Team, en el trabajo con sus compañeros 19 / 90 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin F1 Team, antes de los entrenamientos 20 / 90 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lando Norris, McLaren 21 / 90 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23 22 / 90 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14 23 / 90 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 24 / 90 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23 25 / 90 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR23, en boxes durante los entrenamientos 26 / 90 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 27 / 90 Foto de: Glenn Dunbar Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 28 / 90 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23, sufre Carlos Sainz, Ferrari SF-23 29 / 90 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23, sufre Carlos Sainz, Ferrari SF-23 30 / 90 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23 31 / 90 Foto de: Glenn Dunbar Charles Leclerc, Ferrari SF-23 32 / 90 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 33 / 90 Foto de: Glenn Dunbar Carlos Sainz, Ferrari SF-23 34 / 90 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-23, Alex Albon, Williams FW45 35 / 90 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60 36 / 90 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19 37 / 90 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlfaTauri AT04 38 / 90 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 39 / 90 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Pierre Gasly, Alpine A523, Nyck de Vries, AlphaTauri AT04 40 / 90 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23 41 / 90 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19 42 / 90 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14 43 / 90 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43 44 / 90 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas VF-23 45 / 90 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, con sensores conectados 46 / 90 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR23, Lando Norris, McLaren MCL60 47 / 90 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 48 / 90 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14, Lance Stroll, Aston Martin AMR23 49 / 90 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43 50 / 90 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A523 51 / 90 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60 52 / 90 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60, Lance Stroll, Aston Martin AMR23, en boxes 53 / 90 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlfaTauri AT04 54 / 90 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 55 / 90 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR23 56 / 90 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19 57 / 90 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, sale del garaje 58 / 90 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23 59 / 90 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 60 / 90 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60 61 / 90 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43, con pintura aerodinámica aplicada 62 / 90 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 63 / 90 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04, George Russell, Mercedes F1 W14 64 / 90 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23 65 / 90 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60 66 / 90 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Logan Sargeant, Williams FW45, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19 67 / 90 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23 68 / 90 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Logan Sargeant, Williams FW45, Oscar Piastri, McLaren MCL60 69 / 90 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14, Charles Leclerc, Ferrari SF-23 70 / 90 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Pierre Gasly, Alpine A523, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 71 / 90 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Nyck de Vries, AlfaTauri AT04, en la grava 72 / 90 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23 73 / 90 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19 74 / 90 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas VF-23 75 / 90 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Kevin Magnussen, Haas VF-23 76 / 90 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Los pilotos practican sus procedimientos de salida al final de la FP1 77 / 90 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19 78 / 90 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60 79 / 90 Foto de: Erik Junius Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 80 / 90 Foto de: Erik Junius Carlos Sainz, Ferrari SF-23 81 / 90 Foto de: Erik Junius Nyck de Vries, AlfaTauri AT04 82 / 90 Foto de: Erik Junius Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 83 / 90 Foto de: Erik Junius Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 84 / 90 Foto de: Erik Junius Esteban Ocon, Alpine F1 A523 85 / 90 Foto de: Erik Junius Logan Sargeant, Williams W45 86 / 90 Foto de: Erik Junius Nyck de Vries, AlfaTauri AT04 87 / 90 Foto de: Erik Junius Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 88 / 90 Foto de: Erik Junius Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 89 / 90 Foto de: Erik Junius Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 90 / 90 Foto de: Erik Junius

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!