Red Bull F1 está "en otro planeta" para Leclerc

Aunque Charles Leclerc llegó al fin de semana del Gran Premio de Arabia Saudí sabiendo que tendría una penalización de diez posiciones para la parrilla de salida, se esforzó al máximo para quedarse a poco más de una décima del piloto de la pole position, Sergio Pérez. No obstante, las sesiones de entrenamientos no dieron motivos para el optimismo, puesto que los del Cavallino Rampante no parecían tener el ritmo como para superar a Red Bull, y menos a Max Verstappen, que lideró a placer todo hasta que sufrió una avería en el eje de la transmisión de su RB19 en la Q2.

"¿Contento? Sí y no", dijo Leclerc, que comenzará el domingo desde el medio del pelotón. "Por un lado, creo que ha sido un fin de semana muy difícil en términos de ritmo para nosotros, pero estoy muy contento con mi vuelta, creo que lo he dado todo, estaba en el límite, y por otro, Red Bull está en otro planeta, y nosotros estamos sufriendo un poco".

"Así que debemos seguir apretando, pero eso es lo que estamos haciendo como equipo", continuó. "Mañana no va a ser fácil, tengo una penalización de diez posiciones en la parrilla, así que saldremos un poco más atrás, pero nos centraremos en la carrera y esperamos volver a estar delante lo antes posible".

Mientras que Ferrari se centraba en la clasificación y en cómo mejorar su ritmo después de haber sufrido tanto en Bahrein, el monegasco no veía un camino fácil hasta llegar a la pelea con los líderes de la Fórmula 1 actual.

"El ritmo de carrera parece bastante bueno, pero es muy difícil comparar, porque en la FP2, todo el mundo tiene un programa diferente", dijo. "Así que ya veremos, parecían un poco mejor, pero no va a ser fácil porque siento que todo el mundo está muy cerca en ritmo de carrera".

Por su parte, Sergio Pérez indicó que la clasificación había sido bastante sencilla para él, puesto que la clave era simplemente mantenerse fuera de problemas para ofrecer una vuelta limpia: "Fue complicada la Q3, sobre todo no conseguir esa segunda vuelta. La Q1 fue bastante buena, fue bastante limpia, y realmente bueno clavar ese giro".

"Sientes que los coches de Fórmula 1 cobran vida en este lugar y, simplemente, maximizar esa vuelta era muy importante porque, con el problema que tuvimos en el último intento, era clave porque la pista estaba mejorando", concluyó el mexicano.

