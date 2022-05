Hamilton: "Sería bueno tener algo de suerte por una vez"

Cargar el reproductor de audio

Lewis Hamilton y Mercedes llegaron a Mónaco con la esperanza de confirmar el tan ansiado paso adelante que parecieran haber dado al solucionar los problemas inherentes de porpoising en el W13 con sus actualizaciones en el pasado Gran Premio de España.

Tras luchar con el efecto rebote en el bacheado trazado de Mónaco en los entrenamientos libres del viernes, el siete veces campeón del mundo solo pudo acabar en la octava posición en la clasificación que definió su posición en la parrilla.

El británico se colocó sexto después de dos vueltas en la Q3, pero no pudo mejorar en su último intento debido a la bandera roja que salió por el accidente en el que estuvieron involucrados Sergio Pérez y Carlos Sainz.

Hamilton, tras bajarse del coche, mostró su inquietud por las posibilidades de subir posiciones en la carrera del domingo debido a la dificultad de adelantar en esta pista de Mónaco, diciendo que estaba "esperando a que el clima actúe y cree oportunidades", con pilotos "haciendo diferentes estrategias".

"Sería bueno tener algo de suerte por una vez", indicó el heptacampeón. "He tenido [mala suerte] todo el año, en algún momento tiene que parar".

El piloto de Mercedes había superado a su compañero de equipo, George Russell, en sus primeros intentos en la Q3, pero el joven inglés mejoró su crono para acabar sexto en la clasificación.

Hamilton terminó a más de un segundo del crono de la pole position de Charles Leclerc, pero dijo que preveía que Mónaco sería complicado para Mercedes dadas las dificultades en el último sector durante todo el fin de semana en Barcelona.

"Era algo que me podía esperar, no fuimos muy buenos en velocidad baja en la última carrera", aseguró. "En realidad, en tanda larga, vamos bien, pero [no] en una sola vuelta, así que sabía que sería difícil aquí".

"Creo que es peor de lo que preveíamos por los baches. Para nosotros, se mueve demasiado, con baches por todas partes, en las curvas lentas, medias y de alta [velocidad], así que es un reto", explicó Hamilton.

El máximo responsable del equipo Mercedes, Toto Wolff, no creía que la batalla contra los baches que afrontan en el garaje alemán indicara el retorno del porpoising en el W13, ya que "estaba golpeando el suelo de manera muy diferente".

"El coche es demasiado rígido, muy bajo, y es la misma distancia que la de Barcelona en la clasificación", continuó el austriaco. "Probablemente, aquí es donde estamos, el monoplaza es bueno para ser quinto y sexto, pero [Lando] Norris nos ganó".

"No deberíamos haber esperado ningún milagro, especialmente aquí en Mónaco", sentenció el jefe de las flechas de plata.