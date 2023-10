Hamilton resume la "historia" de su vida en la F1 2023

Aunque Lewis Hamilton recibió el castigo más severo posible para cualquier piloto después de una carrera cuando los comisarios de la FIA lo descalificaron de la carrera del Gran Premio de Estados Unidos 2023 de Fórmula 1, en el que fue segundo, el siete veces campeón se quiso resarcir en la clasificación del Gran Premio de México.

Allí, el monoplaza de los alemanes no parecía ir mal en la última sesión de entrenamientos libres, pero a la hora de la verdad, el W14 no fue como esperaba el británico. Por ello, se tuvo que conformar con una sexta plaza, a la estela del héroe local, pero incluso por detrás de un sorprendente Daniel Ricciardo que fue cuarto.

Tras ello, el inglés resumió todo lo que pasó en el Autódromo Hermanos Rodríguez, recalcando que el último fin de semana pareció ser un espejismo: "El coche no ha ido muy bien este fin de semana, es la historia de mi vida este año. No es diferente a ninguna de las otras carreras, Austin fue una carrera muy buena para nosotros, pero hemos vuelto al coche normal".

"No [hemos dado un paso adelante], en general, el monoplaza ha sido el mismo. Hicimos un cambio en para la clasificación, creo que el coche era mejor para conducir, pero no era el más rápido", comentó un Lewis Hamilton al que se le investigó por no reducir lo suficiente cuando salió una bandera amarilla provocada por un trompo de Fernando Alonso.

"Conseguir una vuelta limpia fue bastante fácil, sólo que el coche no era tan rápido", dijo el heptacampeón. "Sí, fui lento en la segunda curva, y al entrar en la tercera, se apagó la luz amarilla, pero estaba dos décimas por debajo [de mi referencia] así que no fui más veloz en el sector, así que no debería ser un problema".

Sobre lo que esperaba en la carrera del Gran Premio de México 2023 de Fórmula 1, el inglés insistió en que no esperaba demasiado: "No [tengo] muchas [esperanzas]. Solo tenemos un poco de batalla y nuestras manos, el sobrecalentamiento es un problema para nosotros, en los frenos y todo ese tipo de cosas, así que permanecer va a ser difícil, incluida la gestión de los neumáticos, con lo que intentaremos avanzar con la estrategia".

Galería: las mejores imágenes del sábado del Gran Premio de México 2023 de Fórmula 1

