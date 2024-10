Pérez: "Una temporada terrible, pero un podio aquí puede cambiar todo"

En la previa de su carrera de casa, Sergio Pérez no ocultó el hecho de que su temporada hasta la fecha no ha ido por el camino que él esperaba y que ha tenido más problemas de los que esperaba en un principio. Sin embargo, el mexicano se muestra positivo a falta de cinco carreras para acabar la campaña.

En la rueda de prensa del jueves en el Gran Premio de México 2024 de Fórmula 1, Checo Pérez admitió que no podía estar satisfecho con su año hasta ahora, pero reconoció que un podio en casa, con la presencia de su hijo, podría cambiarlo todo personalmente.

"Sé que he tenido una temporada terrible, muy difícil. Empezó muy bien pero ha sido muy difícil y para mí, si consigo un buen resultado aquí, puede cambiar mucho mi temporada en cuanto a sensaciones y sentimientos personales, así que tengo muchas ganas".

"Creo que ese momento se quedará conmigo para siempre, tener a mi hijo ahí arriba conmigo en el podio viéndome, es algo que espero que recuerde para siempre, o al menos tendré la foto para enseñársela cuando sea mayor", dijo.

El volante del Red Bull Racing RB20 de Sergio Pérez Foto de: Andreas Beil

Si bien es consciente de que no tienen "el impulso" necesario para aspirar a un podio en este momento, el de Guadalajara cree que todo puede cambiar este fin de semana para "dar un vuelco" a su 2024.

"Creo que el impulso que lleves en la Fórmula 1 es muy importante. Cuando sales con el coche a pista y sabes que todo funciona, estás muy por delante de la gente que sale a pista y tiene muchos problemas. Diría que eso es lo mismo para todos".

"Pero también sé cómo funciona la F1 y todo gira en torno a tu última carrera. Así que si consigo hacer una buena carrera aquí, ya la hice en Bakú, pero no funcionó [para coger impulso]. Si logro un buen resultado aquí, mi temporada puede dar un vuelco".

"Lo más importante es que seamos capaces de encontrar lo que hace falta. Sentirme cómodo con el coche, ya que en este momento no somos capaces de desbloquear todo el potencial del coche. Y llegamos a los fines de semana probando muchas cosas diferentes, y eso hace que todo sea más complicado obviamente", explicó.

En cuanto a su futuro, Pérez no quiso mojarse demasiado y evitó una respuesta clara: "Creo que esto es la Fórmula 1. A veces los resultados no llegan y sólo tienes que asegurarte de que mantienes la cabeza baja y te centras en las cosas que puedes controlar, el resto es algo que sinceramente no te puede molestar", concluyó el piloto mexicano.