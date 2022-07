Pérez culpa a Dirección de Carrera de perder el podio en Francia

Cargar el reproductor de audio

En los últimos compases de la carrera del este domingo en Paul Ricard, Checo Pérez se vio envuelto en una brutal batalla con George Russell, de Mercedes, por la última posición del podio.

A raíz de una avería en el Alfa Romeo de Guanyu Zhou en la curva 6 del trazado francés a falta de cuatro vueltas para la bandera a cuadros, Dirección de Carrera desplegó un Virtual Safety Car que cambió la carrera para el piloto mexicano.

En la vuelta 51 de 53, el VSC terminó, pero Sergio Pérez se confundió por un mensaje de Dirección de Carrera que decía que la sesión se reanudaría más tarde de lo que realmente lo hizo, lo que permitió a Russell robarle la última plaza del podio al piloto de Red Bull.

Según el reglamento del coche de seguridad virtual, la bandera verde que reinicia la acción debe mostrarse entre 10 y 15 segundos después de que se haya emitido el mensaje que avisa a los equipos y pilotos de que el VSC finaliza, pero en este caso, tardaron cerca de un minuto.

"Fue muy mala suerte lo que me pasó con el coche de seguridad virtual", dijo Pérez nada más finalizar la carrera en el cuarto puesto.

"Recibí un mensaje de que iba a terminar en la curva 9, así que estaba preparado para ello, pero no acabó ahí. Luego recibí otro mensaje de que iba a terminar en la curva 12 y estábamos demasiado cerca el uno del otro".

"Parece que George tenía una información diferente y pudo prepararse mejor para el reinicio".

"Es una pena que el coche de seguridad virtual haya interferido en el resultado de la carrera, siendo sincero. Nunca debería ser así, pero hoy lo ha sido".

"El mensaje de que iba a terminar el VSC fue completamente erróneo, porque decía que iba a terminar en la curva 9 y al final no lo hizo hasta la 12".

El director del equipo Red Bull, Christian Horner, cree que Pérez tenía ritmo suficiente como para defenderse de Russell en las últimas tres vueltas de no ser por el problema del VSC, y afirmó que quería hablarlo con FIA para entender qué pasó.

"Checo tuvo más problemas este fin de semana con la degradación [de los neumáticos] de lo que hemos visto hasta ahora", dijo Horner.

"Y lo más frustrante para él es que hubo un error de Dirección de Carrera con el coche de seguridad, el VSC, porque no pudieron terminarlo cuando dijeron e hicieron un reinicio raro".

"Hablando con él, me dijo que no tenía el tiempo delta que tenía que cumplir en su coche, por lo que tuvo que frenar más de lo normal para no exceder ese delta".

"George sí sabía que estaba dentro del delta, o tal vez la información que tenían era diferente".

"Tenemos que ir a preguntar por esto. Porque sí, ha sido frustrante, creo que habría tenido el ritmo para aguantar el doble podio".

"No obstante, siguen siendo puntos importantes los que hemos sumado hoy en ambos campeonatos", concluyó Horner.

Información adicional de Luke Smith

