Sergio Pérez: "No esperábamos que fuera tan mal hoy"

Sergio Pérez se tuvo que conformar finalmente con cerrar las ocho posiciones que por lógica son para los cuatro mejores equipos en cada carrera, pero aunque podría decirse que es lo habitual, en Monza parece que las sensaciones fueron mucho peores de lo habitual, ya que actual su compañero, Max Verstappen, tampoco pudo cosechar un gran resultado y acabó sexto.

Resumen y resultados: Fórmula 1 Leclerc sorprende a McLaren en Monza y Verstappen pierde terreno

Nada más terminar la carrera, Checo Pérez reconoció que entendió que iba a ser un día complicado para Red Bull incluso antes de que el semáforo se apagase y diese inicio la carrera del GP de Italia 2024.

"No esperábamos que fuera tan mal hoy, pero ya en la segunda vuelta de camino a la parrilla me di cuenta de que simplemente no podía frenar el coche de la manera que quería, no podía conducirlo realmente como quería".

Además, el mexicano cree que salieron muy pronto de la lucha por las posiciones punteras al intentar cubrir su posición con un George Russell que hizo una muy mala salida: "Comprometimos un poco la estrategia para intentar mantener a George detrás, que era bastante más rápido que nosotros".

Russell luchó con Pérez gracias a un movimiento "inteligente" tal y como describió el mexicano, ya que le devolvió la posición en un momento en el que le beneficiaba: "Me sorprendió, pero fue una jugada bastante inteligente. Me atacó justo después de que me dejase pasar".

De cara a los próximos fines de semana, Checo cree que Red Bull podría dar un importante paso adelante para volver a la lucha por las victorias, ya que ahora parecen tener "respuestas" a sus problemas, algo muy necesario, ya que tienen cada vez más la presión de McLaren en la lucha por el título de constructores de la Fórmula 1 en 2024.

"Creo que lo bueno es que ahora no tenemos preguntas. Sabemos exactamente dónde está el problema. Lo podemos ver claramente en los datos. Es solo centrarnos en ver cómo podemos arreglarlo".

"Creo que las próximas semanas van a ser muy importantes. Yo estaré mañana en la fábrica con el equipo, con los ingenieros, porque creo que la semana que viene va a ser muy importante", dijo.

Galería: las mejoras fotos del domingo de F1 en Monza

94

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!