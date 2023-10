Norris asume "toda la culpa" de su eliminación en la Q1 de México

El piloto de McLaren se perfilaba como uno de los grandes favoritos a la pole position en el Gran Premio de México, después de demostrar un ritmo impresionante en los entrenamientos libres del viernes. No obstante, todo se torció en la primera ronda de la clasificación cuando su primera salida a la pista con neumáticos medios fue abortada por un mensaje desde el muro del equipo.

Eso le dejó con todo el trabajo por hacer en su última vuelta, en el que no habría margen de error debido a lo compacto que estaba todo el pelotón este fin de semana. Pero después de perder algo de tiempo al encontrarse con el Aston Martin de Fernando Alonso en la primera curva , Lando Norris no pudo marcar un buen crono y fue eliminado.

Y aunque no sabía realmente por qué su primera vuelta había sido abortada, aseguró que asumía toda la responsabilidad de no haber pasado a la Q2: "Por alguna razón me dijeron que me quedara en boxes, pero el ritmo era bueno. Obviamente algo no iba bien, pero no era un problema".

"Simplemente cometí algunos errores en la única vuelta que tuve", dijo a Sky. "Obviamente hubo una bandera amarilla al final por parte de Fernando [Alonso]. Así que sí, esa era la única oportunidad, la única vuelta que me dieron y no la hice bien. Se salió y eso fue todo", explicó.

El británico de McLaren explicó que no había habido ninguna discusión con el equipo sobre por qué fue llamado de vuelta a boxes antes del final de su primera tanda, pero tenía claro que incluso pese a ello debería haber pasado de ronda.

"Nos dimos la vuelta y salimos directamente", dijo sobre el momento que pasó sentado en el garaje antes de esa última vuelta que no salió como esperaba.

"Hablaremos de ello después, pero tenía una vuelta y no la hice bien, es así de simple. Así que toda la culpa es mía", concluyó el piloto del equipo papaya.

La eliminación de Norris de la Q1 le deja provisionalmente 18º en la parrilla, debido a que Logan Sargeant perdió su mejor tiempo de vuelta por los límites de la pista, además de que Yuki Tsunoda saldrá desde la parte trasera de la parrilla por un cambio de motor.

