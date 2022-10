Cargar el reproductor de audio

Kevin Magnussen llegó al Gran Premio de México envuelto en un gran revuelo sin haberlo querido. El piloto danés fue testigo de cómo su equipo, Haas, decidía presentar una protesta contra Alpine ante la FIA por no haber parado a Fernando Alonso en el Gran Premio de Estados Unidos, pese a tener un retrovisor colgando.

El asturiano terminaría perdiendo el espejo, y continuó en carrera hasta la bandera a cuadros. Eso no gustó en el box estadounidense, y no tardó en reclamar. La FIA decidió imponerle una sanción al ovetense de 30 segundos, quitándole esa séptima posición, aunque finalmente se retractaron.

Así terminó el culebrón del retrovisor: La FIA devuelve a Alonso la séptima posición de Austin

Pero, ¿por qué Haas tomó tal determinación? Lo cierto es que Magnussen tuvo que ver esta misma temporada la bandera negra y naranja, que obliga al piloto a parar en boxes para reparar algún daño en su monoplaza. Una bandera que, sin embargo, no vieron ni Sergio Pérez ni Alonso en Austin.

"No sé realmente qué pensar del tema de la bandera negra y naranja", dijo el danés a su llegada al Autódromo Hermanos Rodríguez. "Creo que es... si realmente es por seguridad, entonces lo entiendo... ya sabes, la seguridad va primero, ¿no? Así que eso lo entiendo perfectamente".

"Tengo la sensación de que es un poco exagerado llamarnos [a boxes] si tenemos esos pequeños elementos colgando. Pero si el alerón delantero está completamente descolgado o algo así, entonces sí que lo entiendo", comentó Magnussen.

Su principal reivindicación, por otro lado, es que haya un criterio común y que se aplique con diligencia: "Me parece bien cualquier dirección que tomen, siempre que sea la misma para todos. Y está claro que en Austin no fue igual para todos. Me han sacado esa bandera [negra y naranja] tres veces este año".

"Además de estar enfadado conmigo mismo por haber roto el alerón delantero, aún tengo que cumplir con las banderas. Y luego no es justo, cuando ves que en una carrera como la de Austin, en la que hay muchos coches con daños y no se la sacan [la bandera]", dijo el danés.

"Tal y como yo lo veo, me da igual la decisión que tomen, mientras sea igual para todos. Pero creo que preferiría que fuese un poco más libre, como para que puedas tener un poco de contacto y sigas estando bien, porque sabes que llevar un endplate colgando apenas afecta al pilotaje", añadió.

"El coche sigue siendo apto para competir y es rápido. Así que, obviamente, entiendo el argumento de que puede terminar golpeando a alguien en la cabeza, pero no sé si esa pieza es lo suficientemente grande como para poder causar algún tipo de daño o lo que sea".

"Y también está el tema de que no se caen tan fácilmente, porque su forma y el cómo está estructurado hace que sea muy difícil que se desprenda. De todos modos, todo se reduce a que sea lo mismo para todos".

Al preguntarle directamente si cree que un retrovisor es motivo suficiente para hacer que un piloto pase por el pit lane, Magnussen fue claro: "No hay motivo para pararlo".

"El espejo es difícil", añadió, haciendo referencia a que el retrovisor no es un elemento que se pueda cambiar o reparar en pocos segundos. "Lo entiendo. Pero... No lo sé. No es mi... Yo no hice la protesta, no es cosa mía", finalizó.

