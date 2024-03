Alonso lidera en Yeda: "Siempre está bien ser el más rápido"

Tras comenzar la temporada 2024 de Fórmula 1 con una novena posición en carrera, Fernando Alonso viajó a la segunda cita del curso, la del Gran Premio de Arabia Saudí, con la intención de seguir sumando más puntos. Y comenzó con buen pie, puesto que en las sesiones de entrenamientos libres del jueves se hizo con la segunda y la primera posición respectivamente, lo que genera ilusión dentro de la escudería de Silverstone.

El asturiano marcó el mejor registro de la jornada con un 1:28.827, algo más de dos décimas más rápido que el vigente campeón del mundo, Max Verstappen. Aunque todo apunta a que ese no será su lugar en la clasificación o en la carrera, estar desde el principio del fin de semana en las plazas altas de la tabla son un buen indicativo.

Tras bajarse de su monoplaza, el ovetense dio sus sensaciones sobre cómo se comportaba el AMR24 en el circuito urbano de Yeda, y dijo: "Hoy me he sentido bien en el coche. Siempre está bien ser el más rápido en cualquier sesión, pero solo son los entrenamientos libres, así que mantendremos los pies en el suelo y nos concentraremos en nosotros mismos".

"No sabemos lo que han hecho los demás en cuanto a modos de motor y cargas de combustible, así que no deberíamos leer demasiado los tiempos, pero aún así ha sido un día positivo", continuó el dos veces campeón del mundo de Fórmula 1. "No hemos tenido ningún problema con el coche, hemos completado nuestro programa y hemos seguido perfeccionando la puesta a punto del AMR24 para obtener más rendimiento".

