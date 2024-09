Leclerc: "Apreté un poco más y el tiempo de la pole me salió natural"

Charles Leclerc está en un momento mágico, y Ferrari quizá también esté en su mejor momento del año. La pole conseguida en Bakú por el piloto nacido en Mónaco es una clara muestra de que esta combinación puede hacer sobre todo en circuitos con poca carga aerodinámica.

El monegasco, por su parte, nunca ha ocultado que le encanta Bakú y la de este sábado ha sido su cuarta pole consecutiva en Azerbaiyán, con un crono que fue medio segundo más rápido que el de su compañero de equipo Carlos Sainz.

"Este es uno de mis circuitos favoritos de toda la temporada", recordaba Leclerc al final de la sesión. "Sin embargo, el inicio del fin de semana no fue fácil debido al accidente en los Libres 1. Lo sucedido no me hizo perder confianza, porque ya sabía que tenía buen ritmo, pero tenía que recuperar terreno".

"En los Libres 2, en cambio, perdimos más tiempo porque una de las piezas nuevas que trajimos tenía algo mal y tuvimos que parar. Y ese tiempo no se recupera, las vueltas no se pueden recuperar. No estaba preocupado, pero estábamos perdiendo tiempo, aunque el ritmo siempre estuvo ahí", dijo.

Confirmando el gran feeling de Leclerc con Bakú, explicó cómo consiguió hacer la pole position.

"Hoy en la Q3 he intentado mantenerme lo más lejos posible de los muros. En el último intento apreté un poco más y el tiempo me salió natural. El coche me ha dado buenas sensaciones y es genial estar de nuevo en la pole".

Con Leclerc primero y Sainz tercero, Ferrari puede intentar gestionar la carrera lo mejor posible, ya que están en superioridad contra Oscar Piastri, quien sale segundo, por lo que podrían hacerse con la segunda victoria consecutiva de 2024, la cuarta de la temporada tras Australia, Mónaco y Monza.

"Creo que el de hoy es el mejor resultado que podíamos esperar. La parte par de la parrilla es la que tiene menos agarre, así que salir primero y tercero debería darnos una pequeña ventaja en la salida".

"Esperemos poder jugar nuestras cartas para ganar. Sin duda será una carrera muy larga. En el pasado teníamos coches que eran rápidos a una vuelta en seco, pero que tenían problemas en carrera. Esta temporada tenemos un coche más fuerte en carrera y podemos demostrarlo mañana", añadió.

En Monza, Ferrari ganó gracias a su rendimiento, pero también a una gestión perfecta de los neumáticos. El escenario debería repetirse en Bakú, en la carrera de mañana.

"Seguro que la gestión de los neumáticos será un factor muy importante también mañana. También lo fue en Monza, pero en cada carrera hay que reajustar y eso es lo que hicimos. Mañana es una carrera diferente, con problemas diferentes. Tendremos que gestionar los neumáticos, pero la situación será diferente, los neumáticos serán distintos a los de Monza. También tendremos que adaptarnos a eso y haremos todo lo posible esta noche para estar listos el domingo", concluyó Leclerc.

