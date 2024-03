Leclerc: "Esperaba estar ahí con los demás y la incógnita es Red Bull"

El primer día de la temporada para Ferrari se saldó con un cuarto y un noveno puesto, lo que, según los pilotos, confirma lo que se sospechaba en vísperas de la carrera: que el grupo por detrás de los Red Bull es muy compacto.

Tras los test de pretemporada, las sensaciones eran que el coche era mucho más fácil de pilotar que en el pasado, aunque no faltaban elementos críticos, como algo de sufrimiento en las curvas lentas desde el punto de vista del subviraje.

Sin embargo, una vez llegados al GP de Bahrein, los equipos notaron inmediatamente diferencias en cuanto a las condiciones de la pista en comparación con la semana pasada: el viento había aumentado en intensidad y las temperaturas también habían cambiado.

A Charles Leclerc no le sorprendió que detrás del Red Bull, que mostró un ritmo muy constante y rápido, el grupo estuviese especialmente igualado. El monegasco empezó su simulación en 1:37 bajo y dio un par de vueltas en 1:36.5 antes de volver de nuevo al 1:37 bajo, con un ritmo muy similar al de otros equipos como Mercedes McLaren o Aston Martin. Con la diferencia de que Verstappen fue el único que rodó consistentemente por debajo del 1:37.

"Me habría sorprendido que no fuera así. Esperaba estar ahí con los demás y la única incógnita es Red Bull, que es hasta qué punto estarán por delante de los demás. Me sorprendería que no estuviéramos en la lucha con los demás equipos", dijo Charles Leclerc.

"Las sensaciones han sido buenas, de nuevo no ha habido grandes sorpresas, al menos por nuestra parte, así que eso es bueno, no ha habido sorpresas malas, pero tampoco buenas, tal y como esperábamos que fuera el coche. Así que llevamos a cabo nuestro programa al completo".

"En la FP2 cometí un pequeño error en mi vuelta rápida. Pero más allá de eso, ahora todo está por decidir para mañana, intentaremos dar un paso adelante. Mercedes parece fuerte, lo cual es un poco sorprendente, pero no sabemos con qué combustible están rodando. Así que creo que mañana tendremos todas las respuestas".

"Nuestro ritmo era bastante bueno. La sensación fue bastante buena, me sentí bastante bien con el coche de nuevo y es un comienzo mucho mejor que el año pasado, cuando llegamos a la primera carrera y era muy difícil saber exactamente cuál era la ventana correcta para optimizar el coche. Hoy no es así, sabemos que estamos en la ventana adecuada para dar lo mejor de nosotros con este coche. Ahora todo depende de mañana, de intentar anticiparnos a las condiciones y sacar lo mejor de este fin de semana", añadió el monegasco de Ferrari.

Apunta los horarios para el viernes: Fórmula 1 A qué hora es la clasificación de Bahrein F1 (viernes) y cómo verla

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!