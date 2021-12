Leclerc no está preocupado por los problemas de Ferrari a una vuelta

La jornada de viernes para Ferrari en la renovada pista de Abu Dhabi fue algo decepcionante. Charles Leclerc y Carlos Sainz no lograron brillar en la lucha con los otros equipos de la mitad del pelotón, y terminaron tanto en la primera como segunda sesión de libres con el octavo y noveno mejor tiempo.

La situación en Yas Marina es preocupante para el equipo de Maranello, ya que se confirma el buen ritmo de los Alpine, que fueron más rápidos con neumáticos blandos.

Si en la última cita en Yeda fue Esteban Ocon quien sorprendió con un cuarto puesto, resultado de una alocada carrera, hoy, la escudería francesa obtuvo un buen tiempo con Fernando Alonso, aunque fue eliminado por superar los límites de pista.

El español terminó los Libres 2 con el quinto mejor crono, mientras que Ocon acabó entre los dos Mercedes, en la segunda posición gracias a su tiempo de 1:24.034.

Sin embargo, tras bajarse del coche, Charles Leclerc no parecía especialmente preocupado. El monegasco, que marcó el octavo mejor cronómetro con un de 1:24.557, dijo que estaba satisfecho con su ritmo de carrera, aunque admitió que aún debía probar la simulación de clasificación más a fondo.

"En general fue un buen día. Todavía queda trabajo por hacer y tenemos que mejorar el ritmo, especialmente en la vuelta rápida, pero estamos consiguiendo reunir todos los elementos. Sin embargo, tengo que decir que las tandas largas fueron muy sólidas, así que no veo por qué no deberíamos ser igual de competitivos en la clasificación".

Durante las dos sesiones, Leclerc fue ocho décimas más lento que el líder de cada sesión, pero al monegasco eso no le importó.

"No me sorprende. Además, no nos centramos en esa brecha, porque cuando llegue el momento de la clasificación lo pondrán todo y la diferencia será diferente. No peleamos con ellos", explicó el piloto de Ferrari.

"Sólo nos concentramos en nosotros mismos, y debo decir que ha sido un día positivo, sobre todo en cuanto al ritmo de carrera. Ahora, tenemos que sentar las bases para mañana y tener una gran jornada".

Leclerc, por último, dio su opinión por el nuevo trazado de Yas Marina, diciendo que estaba entusiasmado con la nueva curva 9.

"Me ha gustado mucho la pista y creo que será más fácil adelantar. La curva 9 es ahora mucho más divertida, aunque yo prefería las antiguas curvas 5, 6 y 7. Pero creo que el nuevo diseño de la curva 5 beneficiará los adelantamientos y eso es bueno".

