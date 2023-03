Leclerc, decepcionado: "¿Cuarta fuerza? No es una sorpresa"

Cargar el reproductor de audio

Tras un primer fin de semana complicado en Bahrein, se esperaba que Yeda fuera una carrera mucho más beneficiosa para las características del SF-23 y la clasificación dio algo de ilusión de que bien podría haber sido así, ya que Charles Leclerc había logrado colocarse segundo, no muy lejos del único Red Bull que llegó a la Q1, el del poleman Sergio Pérez.

Fue una lástima que ese resultado se diese cuando el monegasco ya sabía que tenía que cumplir una penalización de diez posiciones en la parrilla por haber montado la tercera ECU en su coche. A pesar de ello, en el primer stint, con neumáticos blandos, pudo remontar hasta la sexta plaza.

El cambio a neumáticos duros mermó su ritmo y la situación se agravó con la entrada del coche de seguridad inmediatamente después de su parada, lo que favoreció a todos los que aún tenían que parar. El resultado fue una carrera que terminó en séptimo lugar, por detrás de su compañero de equipo Carlos Sainz, con un monoplaza que de nuevo pareció ser la cuarta fuerza en una pista a priori más amigable para Ferrari.

"La primera tanda ha sido buena, creo que también he hecho un buen trabajo con la gestión de los neumáticos, que era un poco preocupante al empezar con los blandos. Luego, con los neumáticos duros en esta pista, si no estás en la zona de DRS pierdes mucho, así que estuve a un segundo y medio de Carlos [Sainz] durante toda la carrera y al final me dije a mí mismo que solo tenía que acabar para llevarme los puntos a casa, porque no había mucho más que pudiéramos hacer".

"Obviamente hay mucho trabajo por hacer porque si miramos donde queremos estar, que es ganando, hay un largo camino por recorrer", dijo Leclerc a los micrófonos de Sky Sports F1.

Cuando se le preguntó si ver a Ferrari como el cuarto equipo más fuerte era un jarro de agua fría, respondió: "No es una sorpresa, sinceramente. Estábamos por detrás en Bahrein en términos de degradación. Pensé que estábamos más cerca en ritmo de Red Bull en carrera, pero no fue así".

"En quince días llegará Australia, pero luego tenemos un parón de tres semanas en el que esperamos encontrar algo importante para el resto de la temporada".

En cuanto a los aspectos del SF-23 que hay que mejorar, explicó siguiente: "Si nos fijamos en el Red Bull, es más fuerte tanto en las rectas como en las curvas, así que es difícil. En comparación con los demás, ahora analizaremos cuáles son nuestros puntos débiles", concluyó.

