Verstappen no se achanta: "Tampoco me asusta la competición"

El dominio de Max Verstappen en la máxima categoría del automovilismo se vio reducido con el paso de las carreras en la temporada 2024, hasta el punto de verle bajo presión en varios grandes premios. El neerlandés no dispone de la ventaja de la que disfrutaba en la pasada campaña, aunque sigue al frente de la clasificación general y algunos ya dan por hecho de que conquistará su cuarto título pese a que la parrilla está más apretada.

Sobre cómo prefería ganar se le preguntó al piloto de Red Bull, quien no tiene miedo a tener que enfrentarse a cualquier rival: "También disfruté de Montreal, pero no todas las veces. Fue bastante estresante para todos, pero al mismo tiempo, disfruto mucho sacando todo del coche yo mismo y ganando por segundos segundos, pero tampoco me asusta la competición".

"Así que, para mí, no importa aquí o allá, tener una de esas carreras [donde todo está más apretado] está bien", continuó antes de reconocer que no le importaba lo que dijera el resto. "No estoy aquí por las opiniones de los demás. Sé lo que puedo hacer y el equipo sabe lo que puedo hacer, así que solo me centro en mi rendimiento".

"Y sé que cuando estamos bajo presión, podemos hacer un buen trabajo, pero no somos robots. La gente comete errores, yo también cometo errores, aunque intentas minimizar ese tipo de fallos a lo largo del año, especialmente cuando estás en una batalla muy reñida con muchos equipos en la que necesitas sumar puntos constantemente", explicó.

Max Verstappen no lo tuvo fácil no las últimas citas, y parte de los problemas se debían a que el RB20 era algo débil en el paso por los pianos y los baches, pero parece que ese no es el único contratiempo: "No solo es la puesta a punto. Tuvimos algunos otros problemas que nos impidieron tener un fin de semana limpio, creo que los últimos circuitos a los que hemos ido, con baches y pianos, que a nuestro coche no le gusta tanto, así que espero que todo sea un poco más [en Barcelona].

"Sin embargo, no espero un fin de semana fácil porque creo que McLaren, por ejemplo, ha sido rápido en todas partes, y pienso que también lo será aquí", dijo sobre el Gran Premio de España. "Mercedes y Ferrari parecen haber dado últimamente algunos pasos adelante, así que cuando puedes ser rápido en Mónaco y Montreal, cuando no tienes ningún tipo de problemas con los pianos y tienes un buen rendimiento a alta velocidad, entonces también deberías ser bueno aquí".

Además de ello, el neerlandés cree que lo que hacen sus rivales copiando los diseños técnicos de Milton Keynes es algo normal, también porque la reglamentación está llevando a una convergencia: "Creo que estas regulaciones, en realidad, no ofrecen muchas direcciones diferentes. Con los coches más antiguos, como los del 2021, se podía hacer mucho más".

"Aquí creo que es casi como llegar a una especie de techo, como un poco más fácil que los otros monoplaza. Así que algunas personas son muy buenas analizando todo lo que hacemos", insistió. "A veces ves cosas parecidas, pero es normal, yo haría lo mismo si estuviera detrás. Miras al mejor equipo e intentas aprender de ellos".

