Verstappen da su opinión sobre ser compañero de Hamilton en Red Bull F1

Antes de la disputa de la última carrera de la temporada 2023 de Fórmula 1 surgió una historia en la que Christian Horner aseguraba que Lewis Hamilton y su entorno se habían puesto en contacto con el equipo para intentar su fichaje por Red Bull. Sin embargo, el siete veces campeón del mundo lo desmintió, pero quedaba la duda de saber lo que opinaría el afectado en caso de que llegase el inglés, Max Verstappen.

El neerlandés dudaba en el momento en el que se le puso sobre la mesa, y no le imparta al piloto al que le pongan a su lado: "No hay que hacer historias si no va a suceder, así que, me da igual, no me importa. No quiero referirme en particular a Lewis [Hamilton], hay muchos otros buenos pilotos también, a veces esto funciona así".

Dejando a un lado la pregunta sobre un futuro con el de Mercedes, el holandés regresó a uno de los temas de conversación del pasado fin de semana, con el polémico Gran Premio de Las Vegas, en el que los pilotos tuvieron que ajustarse a unos horarios muy extraños para volar sin descanso al otro lado del planeta.

"¡Es bastante difícil saber en qué zona horaria estoy ahora! La única ventaja que me queda es que aquí [en Abu Dhabi] todas las sesiones son más tarde, así que al menos aún se puede dormir bien", dijo. "Para el año que viene, no hay nada que hacer porque el calendario ya está fijado, pero creo que deberíamos tenerlo en cuenta para el futuro".

"Antes de venir aquí, estábamos en la otra punta del mundo. Si hablamos de sostenibilidad, esto no es realmente sostenible, eso vale para las emisiones, pero también para el cuerpo humano", aseguró Max Verstappen. "Al final, como pilotos, siempre lidiamos con ello, pero no es genial en mi opinión, hablaremos de ello con la Fórmula 1 para ver si podemos hacer que el final de temporada sea un poco más normal que esto".

"Después del parón veraniego, ya tienes que lidiar con viajes largos de todos modos", señala Verstappen en referencia a los Grandes Premios en los que los volantes se suceden en rápida sucesión. "En ese sentido, tal vez podamos hacerlo un poco mejor agrupando las carreras", dijo. "El año que viene intentarán hacer ese agrupamiento al menos al principio del año, así que eso ya ayuda".

No obstante, el final del próximo curso estará más cargado que el presente, con un triplete que incluirá a Qatar, Las Vegas y Abu Dhabi: "A eso me refiero. En sí mismo, no tengo muchos problemas con una carrera triple en Oriente Medio, pero ahora vamos a venir desde el oeste de Estados Unidos, eso es demasiado en términos de horas de vuelo, no podemos hacer nada al respecto para el año que viene, pero espero que podamos hablar de ello a largo plazo".

