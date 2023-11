Sainz pone a McLaren de ejemplo para batir a Red Bull en F1 2024

La temporada 2023 del equipo Ferrari estuvo marcada por la victoria en el Gran Premio de Singapur, la única que le pudieron quitar a los todopoderosos Red Bull. Sin embargo, en Maranello se ponen como objetivo para más adelante conseguir plantar cara a los de Milton Keynes, y esperan tomar de ejemplo lo que ha hecho McLaren.

Carlos Sainz habló sobre ello en la previa del Gran Premio de Abu Dhabi, en donde explicó que "solo el tiempo dirá" si son capaces de alcanzar a los líderes: "Creo que tiene que ser nuestro objetivo realista. ¿Lo conseguiremos? Solo el tiempo lo dirá, quiero que el equipo piense que es posible porque creo que lo es".

"Además, hemos demostrado que si McLaren ha sido capaz de dar estos pasos durante la temporada, confío plenamente en que Ferrari pueda hacerlo durante un parón invernal", indicó el madrileño. "Confío en esta escudería. "Confío en la capacidad que tenemos en casa para darle la vuelta a las cosas. Todavía hay circuitos en los que estamos en la pole position por tres décimas sobre los Red Bull, es solo que es un rasgo muy específico del coche que realmente es bueno, solo tenemos que convertirlo en un todoterreno".

El español ha aprendido bastante a lo largo del año, y en el momento en el que se le cuestionó sobre qué era lo más importante que había sacado, respondió: "Venía de un 2022 duro, y mi objetivo para el 2023 era recuperar mi velocidad. Siento que en 2022 no era tan rápido como en 2021, o con la generación anterior de coches".

"Mi reto para el 2023 era entender mejor esta nueva generación y ser más rápido. Tener más velocidad tanto en clasificación como en carrera, y creo que he conseguido esas dos cosas", continuó el de los del Cavallino Rampante. "Definitivamente, me siento un poco más rápido, mucho más encima del coche en clasificación y en carrera. También he sido más consistente este año, he tenido picos más altos. Tengo más bajos".

"En cierto modo, los mínimos de 20223 no han sido tan bajos como los de 2022, así que, en general seguro que ha sido una temporada mejor, de progreso, pero, por desgracia, no es exactamente lo que buscaba, por lo que todavía me queda trabajo por hacer para el año que viene", explicó el de Ferrari, al que le gustaría quedarse con la velocidad en recta, las frenadas y las curvas con ángulos de 90 grados.

"El coche tiene puntos muy, muy fuertes, pero creo que si queremos tener un monoplaza para todo el año, tal vez tengamos que ceder algunos de estos rasgos para asegurarnos de que somos rápidos en todas partes, especialmente en carrera", afirmó Carlos Sainz, a la espera de ver lo que le puede ofrecer el 2024.

El madrileño es prudente, y esperará a que pase el invierno para hacer predicciones: "Creo que vamos a tener que esperar hasta las pruebas [de Bahrein], pienso que es increíblemente difícil saberlo. El coche en el simulador se comporta de forma diferente, pero creo que hasta que no pongamos el coche con cien kilos y neumáticos usados, va a ser imposible ver cómo trata las gomas y cómo es el ritmo de carrera".

