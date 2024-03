Hamilton supera un día "de locos" en F1 para liderar en Bahrein

El primer día oficial de la temporada 2024 de Fórmula 1 para el equipo Mercedes no pudo ir mejor, puesto que sus dos pilotos encabezaron la tabla de posiciones, con un Lewis Hamilton que llegó al fin de semana rodeado de las preguntas de los periodistas sobre su futuro con Ferrari. El británico, lejos de empezar a pensar en rojo, demostró su compromiso con los alemanes, y marcó el mejor registro del día con un 1:30.374, dos décimas mejor que su compañero, George Russell.

No te pierdas el resto del Gran Premio de Bahrein 2024 de Fórmula 1: Fórmula 1 Horarios del GP de Bahrein de F1 2024 y cómo verlo por TV (¡en sábado!)

El momento en el que se le preguntó al heptacampeón sobre las sensaciones a bordo del W15 en los entrenamientos libres del Gran Premio de Bahrein, fue muy sincero, y aseguró estar sorprendido por la posición que ocupó: "Ha sido un viernes [quería decir jueves] de locos. Llegué tarde esta mañana, la FP1 fue sorprendente, con mucho, mucho viento, así que ha sido una sesión complicada, creo que para todos".

"Por lo tanto, la pista era diferente en comparación con los test de la semana pasada, pero, por lo demás, lo sentía bien, aunque no sabíamos realmente dónde estábamos con el neumático C2, y en esta sesión [la FP2], el coche ha hecho algunas mejoras", explicó el inglés. "De nuevo, no lo entiendo, es un shock vernos donde estamos, pero lo tomaremos por ahora. No podemos adelantarnos, tenemos que mantener la cabeza baja, seguir trabajando en la puesta a punto, e intentar extraer más".

Lewis Hamilton indicó que se sentía mucho más cómodo con este monoplaza, y dio detalles del por qué: "Estoy mucho más contento con el coche este año. Mi posición de asiento es finalmente más hacia atrás, tengo una mejor sensación del coche acercándose a las curvas, pero hay otras áreas que han sido arregladas y mejoradas, y simplemente hace que se sienta como un coche de carreras por primera vez en los dos últimos años, así que es una buena plataforma para trabajar".

Sobre el ritmo de los domingos también se le cuestionó, y lejos de no especificar si sabe en qué ha de emplearse, dijo: "Todo [el coche] ha sido rediseñado, así que estás aprendiendo todo un nuevo vocabulario cuando se trata de la configuración del monoplaza, hemos probado algunas cosas, pero no todas, porque sólo hemos tenido un día y medio de pruebas".

"Espero que podamos dar un paso adelante. Tengo una idea, pero todavía no sé cómo conseguirlo con los cambios en la puesta a punto sin afectar a otras cosas, como el ritmo en una sola vuelta, así que ya veremos", continuó Lewis Hamilton, quien cree que la lucha por el primer podio de la temporada estará muy apretada.

"Creo que vamos a estar en la mezcla", aseguró. "Pienso que es demasiado pronto para decirlo, pero creo que estamos ahí o más o menos con Ferrari y, y quizá Aston Martin y McLaren. No sé exactamente dónde estamos, pero estamos cerca de ellos, va a estar reñido, una bonita batalla a nuestro alrededor".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!