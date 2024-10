Colapinto evita hablar de su futuro tras que le lanzaran "a los leones"

El Gran Premio de Estados Unidos 2024 de Fórmula 1 será una nueva oportunidad para Franco Colapinto de demostrar que merece un hueco en la parrilla de la máxima categoría del automovilismo, y en su llegada al trazado norteamericano, la prensa le preguntó si aprovechó el descanso de casi un mes sin carreras para avanzar en alguna negociación.

Permanecer en Williams no es una opción, por lo que el argentino deberá buscar un hueco, algo que parece que es trabajo para su equipo de representación, y él tiene claro lo que hacer: "No estoy haciendo ningún progreso. Lo digo muchas veces, y es mi mánager el que está trabajando en ello, mi labor es conducir el coche tan rápido como pueda y girar el volante, eso es lo que hago".

"Puedes preguntarle a James [Vowles, director de la escudería". James habló mucho al respecto, así que tal vez puedas preguntarle qué pasará el próximo año, pero no tengo información", explicó. "Confío mucho en mis agentes, es su trabajo, esa es la parte que tienen que hacer, así que no estoy muy metido en eso, solo estoy plenamente en lo que tengo que hacer, que es conducir un coche de Fórmula 1, y es un sueño que se hizo realidad hace muy poco tiempo, así que estoy totalmente centrado en eso".

En el fin de semana estadounidense ya podrá contar con las actualizaciones de las que disfrutó Alexander Albon en el pasado Gran Premio de Singapur: "Tendré las mejoras para este fin de semana, eso también es bueno y emocionante. Hay que entender cómo funciona en mi coche, y solo habrá una práctica, por lo que va a ser difícil porque, no tenemos tiempo para cambiar el monoplaza, no es lo ideal, pero es bueno tener la mejora, el equipo trabajó muy duro para tenerlo para esta carrera".

El argentino también deberá conservar todo lo que aprendió a lo largo de sus primeras participaciones en el Gran Circo, y es consciente de que lo principal es mantener todo según avanza la temporada: "Era más difícil perderse en los detalles. Ahora, al menos, tengo tiempo para entender un poco más y aprender qué hace cada cosa, la razón de cada pequeña cosa".

"Creo que ahora va mejor, no peor. Me siento un poco más cómodo con el equipo, más cómodo con los ingenieros, los mecánicos, y esto es un poco más como una familia, así que todo está mejorando", continuó. "Solo tenemos que seguir creciendo como escudería y seguir mejorando en el pilotaje. Creo que todo llegó muy rápido, fue como un cubo de agua fría en muchos momentos como lanzarme a los leones, y me dijeron, 'intenta hacer lo que puedas'".

