La Fórmula 1 aterriza en el Gran Premio de Italia 2022 para concluir el triplete europeo tras el regreso de las vacaciones de verano, y todos esperan con ganas a que se apaguen los semáforos para dar lo mejor de sí y cosechar un buen resultado. Uno de los que espera seguir con la dinámica positiva de las últimas citas es Fernando Alonso, que con 41 años disfruta de una segunda juventud en la máxima categoría del automovilismo con una de sus mejores rachas en cuanto a puntos.

El piloto español ha acabado en la zona que otorga premio en las pasadas diez citas y, a excepción de su curso de rookie en Minardi con un coche poco competitivo, puede presumir de haber alcanzado esa marca en todas las escuderías en las que ha competido: Renault, McLaren, Ferrari y Alpine.

El ovetense es consciente de la importancia de su buen estado de forma, y en la rueda de prensa oficial de la FIA previa a la prueba en Monza, habló sobre ello: "Estamos en una buena racha ahora, con consistencia en las últimas diez carreras, donde no hemos tenido problemas".

"Una en donde sí [tuve problemas] fue en Barcelona, donde cambiamos el motor y salimos últimos, o en Austria, donde el coche no arrancó en la sprint y comenzamos desde atrás el domingo", explicó Alonso. "Necesitamos mejorar algunas cosas para tener fines de semana limpios, y si lo hacemos, estaremos en las posiciones de puntos en las próximas carreras".

Cuando se le puso sobre la mesa la opción de acabar en el podio, algo que no sería descabellado al ver la velocidad punta del A522 y las características de Monza, dijo: "Creo que estamos en el mismo lugar en el que hemos estado todo el año, detrás de los equipos del top 3, así que nuestra posición natural es la séptima y octava".

"Siempre necesitamos algo de ayuda de los coches de delante, y algunas veces con las sanciones en la parrilla, como en Spa, donde salimos terceros, y aquí habrá otras penalizaciones, con Carlos [Sainz] y Lewis [Hamilton] según he escuchado", continuó el asturiano. "Con eso tendremos una mejor posición de salida, pero después acabaremos donde nos toca de manera natural".

Además, el de Alpine reconoció que el equipo francés no había preparado ninguna pieza especial para el 'Templo de la Velocidad': "No tenemos nada específico para Monza con la aerodinámica o el alerón trasero, así que ya veremos cómo rendimos aquí. Lo vimos en Bakú y Spa, que fue bien, así que no veo ninguna razón por la que no seamos competitivos, creo que habrá otras carreras en las que también seamos rápidos, como Suzuka o Austin, esas son en las que me fijo".

En Italia, Fernando Alonso alcanzará la cifra de los 350 grandes premios, igualando así a Kimi Raikkonen como el piloto más experimentado de la historia de la Fórmula 1, aunque no es lo que más le importa: "Sé el número porque en cada fin de semana lo repiten, pero no estoy mirando eso mucho".

"Estoy feliz en la Fórmula 1, tengo contrato para varios años, con los dos próximos o los que sean aquí, y seguro que alcanzaré las 400 carreras, que es un gran número, y eso muestra mi pasión por este deporte y disciplina para rendir al máximo nivel", aseguró el español. "Si no rindes, el equipo no te da la oportunidad de hacer tantos grandes premios, por supuesto".

Alonso también bromeó con la prueba que tendrá Jacques Villeneuve, su compañero en Renault, con un Alpine de la temporada 2021: "Que se divierta, va a ser una gran oportunidad para él de sentir los coches modernos, que son impresionantes, con la potencia híbrida del motor".

"Me crucé con él en un ascensor en Zandvoort y le di algunos consejos para la semana que viene, y puede que me tome un café con él para resolverle las dudas si me pregunta. "Los monoplazas ahora son más sencillos de pilotar, más cómodos que hace quince años, y los motores no son tan complejos, puedes hacer cada curva en cualquier marcha, así que es más fácil".