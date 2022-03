Hamilton enciende las alarmas: "No veo solución a corto plazo"

Cargar el reproductor de audio

El inicio de la temporada 2022 de Fórmula 1 no está siendo simple para Lewis Hamilton, que sigue acusando los problemas que ha sufrido en los test de la semana pasada en Bahrein. El piloto británico saltó a la pista de Sakhir con la esperanza de que Mercedes hubiera resuelto el efecto de porpoising del que tanto se quejó, pero parece que, a pesar de los esfuerzos por paliarlo, los alemanes no han conseguido el objetivo para ser competitivos.

El heptacampeón finalizó en la séptima plaza en la primera sesión de entrenamientos libres, y en la novena en los segundos libres, a más de siete décimas y a un segundo respectivamente del tiempo más rápido.

Su compañero, George Russell, que se estrena como piloto oficial del equipo germano, fue cuarto en ambas sesiones, pero Hamilton no está preocupado por ello. Antes de la FP2 se vio al equipo instalando al heptacampeón la misma configuración de fondo plano que llevaba Russell, y cuando se le preguntó por ello, Lewis dijo: "No he estado mirando el coche de George".

"Estábamos probando cosas diferentes", continuó el de Mercedes. "No he siguiendo lo que él estaba haciendo, he estado intentando centrarme en los problemas que tengo por mi parte".

A pesar de no mostrar preocupación, Hamilton hace visibles las dificultades que está teniendo en este Gran Premio de Bahrein de 2022: "Hemos tenido pequeños problemas en el pasado, pequeños si se comparan con los de este año".

"Hemos tenido contratiempos mucho, mucho más pequeños, y esta temporada debemos enfrentarnos a unos más grandes. Todo lo que hagamos para intentar resolverlo no cambiará realmente, así que parece que llevará más tiempo, y no veo una solución a corto plazo", sentenció el inglés.

Mercedes deberá trabajar mucho más para resolver todo lo que no deja desatar todo el potencial del radical W13, que impresionó a todos en la primera jornada de test de pretemporada, pero que se fue desinflando según pasaban los días y no marcaba los mejores registros.

Los de Brackley esperan solucionar estos problemas que tanto les retrasan, pero parece que se han equivocado en el camino para desarrollar el monoplaza con el que buscan su noveno título de constructores consecutivo, algo que ninguna escudería ha hecho en la historia de la Fórmula 1.