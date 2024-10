Hamilton culpa a Mercedes: "Han hecho cambios y era un desastre"

Lewis Hamilton fue la sorpresa negativa del sábado por la tarde en el Circuito de las Américas al no poder pasar a la Q2 en la clasificación del Gran Premio de Estados Unidos 2024 de Fórmula 1.

Ninguno de los dos intentos del siete veces campeón del mundo le permitió colarse entre los 15 pilotos más rápidos en la Q1 y, para colmo, su mejor crono fue eliminado por límites de pista, por lo que tendrá que salir 19º mañana en carrera por culpa de su 1:34.154, muy lejos del 1:32.330 de la pole position.

Crónica de la clasificación: Fórmula 1 Norris bate a Verstappen por la pole en Austin con Sainz 3º y Alonso 8º

Cuando se le preguntó qué había cambiado para haber pasado de la SQ3 del viernes a la Q1 del sábado, Hamilton describió la situación como "terrible" y apuntó a un cambio de Mercedes en la suspensión delantera de su monoplaza.

"Ha sido realmente terrible. El coche se sentía muy bien ayer, así que, obviamente, llegué muy optimista para hoy y algo falló en la suspensión delantera"

"Han hecho cambios y no se sentía nada, sólo se sentía que era un desastre... Esto no debería suceder, y es obvio que no estaba planeado. Pero...".

Recordando el hecho de que este año parece haber tenido problemas especialmente con el ritmo a una vuelta, el británico desestimó la idea de que fuese culpa suya.

"Bueno, ayer estuve a punto de conseguir la pole, así que no es un problema mental cuando de repente las suspensiones fallan, y nos estamos rompiendo y las cosas no salen. Lo de hoy, sinceramente, no puedo explicarlo".

"Tienes que preguntarle al equipo qué pasó con la suspensión. Pero sé que los chicos están trabajando tan duro como pueden. Ellos lo hicieron, ellos hicieron este cambio, añadió.

De cara a la carrera de este domingo en el Gran Premio de Estados Unidos 2024, Hamilton se mostró algo derrotista, aunque apeló al Lewis joven que corría en karts y que estaba acostumbrado a las remontadas.

"No mucho. Probablemente. Pero cuando empecé en el karting con un Go Kart bastante malo solía salir desde atrás y tenía que remontar, así que voy a ver si puedo hacer eso mañana", concluyó el británico.

Las mejores fotos del sábado de Fórmula 1 en Austin:

30

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!