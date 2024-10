Norris bate a Verstappen por la pole en Austin con Sainz 3º y Alonso 8º

Después de un viernes en el que se disputó la clasificación al sprint y un sábado con carrera corta, los pilotos regresaron al asfalto para llevar a cabo la habitual sesión clasificatoria de cada fin de semana, donde intentaron aplicar las lecciones sobre las vueltas rápidas aprendidas en la jornada anterior.

La clasificación del Gran Premio de Estados Unidos 2024 de Fórmula 1 empezó con sorpresa debido a la eliminación de Lewis Hamilton en la Q1, antes de una Q2 que no deparó sorpresas, más allá de las imponentes actuaciones de Gasly, Alonso y Magnussen para pasar a la Q3.

En la ronda definitiva, con la pole position en juego, Lando Norris no falló en esta ocasión y fue el piloto más rápido de la parrilla con un crono de 1:32.330, que le permitió ser 0.031s más rápido que su máximo rival por el título, Max Verstappen, que saldrá segundo en carrera. El top 3 lo completó Carlos Sainz (+0.3s) con su Ferrari, justo por delante de su compañero, Charles Leclerc (+0.4s).

Oscar Piastri no logró exprimir el potencial de su McLaren y acabó quinto, a más de medio segundo de su compañero de equipo, mientras que George Russell acabó sexto con accidente incluido en su última vuelta de la Q3, que frustró las posibilidades de, entre otros, un Verstappen que venía mejornado.

Pierre Gasly fue el primero del resto con un 1:33.018 que le dejó a 0.6 de la pole position. Fernando Alonso y Kevin Magnussen fueron octavo y noveno, con Sergio Pérez completando las diez primeras posiciones en la clasificación para la carrera del domingo en el Circuito de las Américas.

Apunta para mañana: Fórmula 1 A qué hora es la carrera de F1 en Austin, el GP de Estados Unidos

Resultados de la clasificación del GP de Estados Unidos 2024 de F1

30

Resumen de la Q1 de la clasificación de F1 2024 en Austin

Con la pista muy sucia todavía pese a la carrera al sprint, los pilotos de la zona media y trasera del pelotón fueron los primeros en marcar un tiempo, con Alonso escalando al primer puesto tras haber parado el cronómetro en un 1:34.496.

Sin embargo, los Ferrari y los McLaren no tardaron en aparecer y Norris subió a lo más alto con un 1:34.029. Ese registro fue pulverizado por Verstappen poco después, ya que hizo un 1:33.690.

Pierre Gasly fue de los últimos en hacer su primera vuelta con blandos y sorprendió a todos con un 1:33.550 que le colocó primero, aunque en ese momento pareció haber un cambio radicar de las condiciones de la pista, con Hulkenberg tercero y Lawson cuarto.

Tras los primeros giros, todos los pilotos regresaron a boxes para valorar la situación antes de regresar al asfalto con gomas nuevas, pero la atención se centraba en Bottas, Russell, Hamilton, Zhou y Tsunoda, que era los pilotos en zona de eliminación a falta de menos de cinco minutos para el final.

Russell, como era de esperar, con un segundo juego de neumáticos blandos no tuvo ningún problema para salir de la zona de peligro, pero Hamilton no tuvo la misma suerte y no pudo casi mejorar. Mientras tanto, Verstappen mejoró y con un 1:33.046 lideró la tabla de tiempos, por delante de Leclerc y Lawson.

Finalmente, Alexander Albon, Franco Colapinto, Valtteri Bottas, Lewis Hamilton y Guanyu Zhou fueron los pilotos eliminados a las primeras de cambio.

Resultados de la Q1 de la clasificación de F1 2024 en Austin

Resumen de la Q2 de la clasificación de F1 2024 en Austin

Al contrario que en la primera ronda, los favoritos fueron los primeros en salir a la pista y rápidamente Verstappen se colocó primero con un 1:33.052 con blandos usados, con Sainz a 0.3s del holandés. Una peor vuelta hizo Pérez, a 0.4s de su compañero pese a usar neumáticos nuevos.

Con goma nueva, Norris marcó un 1:32.851, mientras que Piastri se quedó a 0.2s de su amigo de box. Por otro lado, Tsunoda, Ocon, Alonso, Stroll, Leclerc y Lawson ni tan siquiera marcaban un tiempo, algunos ni tan siquiera salieron a rodar durante los primeros minutos de Q2.

En los últimos minutos, fue cuando todos los pilotos salieron al asfalto de Austin con blandos nuevos y Verstappen aprovechó para marcar un 1:32.584 que le posicionaba 0.2s por delante de Norris, quien prefirió quedarse en el garaje en la segunda tanda. Leclerc, por su parte, se metió tercero, con el mexicano de Red Bull cuarto.

La emoción estuvo por detrás, con los Aston Martin Racing, los Haas F1 Team y los Alpine luchando por pasar a la última y definitiva Q3, con suerte dispar para todos ellos, ya que finalmente fueron Gasly, Alonso y Magnussen los más rápido del resto.

Cayeron eliminados al final de la Q2: Yuki Tsunoda, Nico Hulkenberg, Esteban Ocon, Lance Stroll y Liam Lawson (sin tiempo, ya que saldrá último por una sanción de 60 posiciones por cambiar motor).

Resultados de la Q2 de la clasificación de F1 2024 en Austin

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!