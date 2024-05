Alonso cerró con trabajo de equipo un fin de semana "de altibajos" en Imola

La carrera de Fernando Alonso en Imola se empezó a torcer el sábado por la mañana, cuando sufrió un accidente en la FP3, antes de la clasificación. Luego, pudo salir a Q1 gracias al trabajo a contrarreloj de sus mecánicos, pero se clasificó penúltimo y destinado a arrancar desde el pitlane. Desde ahí, solo ha podido ser 19º en la carrera, superando únicamente a un Alexander Albon que tras una tortura de carrera abandonó.

Alonso y su equipo se la jugaron a salir con neumáticos blandos, pero no pudieron adelantar al Williams de Sargeant y entraron en la vuelta 8, sin poder avanzar. Precisamente al estadounidense había superado para ser 18º antes de hacer a falta de dos giros una tercera y última parada extra buscando la vuelta rápida que no le permitiría sumar el punto a él pero se lo quitaría a Mercedes.

Resumiendo su carrera ante los micrófonos de DAZN F1, reveló que llevaba una configuración diferente a la de Lance Stroll para que el equipo pudiera comparar si los cambios en el coche funcionaban: "Hemos intentado dar al equipo más información, más datos con dos coches con dos configuraciones diferentes de reglajes y hemos tenido un fin de semana un poco de altibajos. A ver si el equipo puede recoger todos estos datos y llegar más fuertes a Mónaco".

En el primer pitstop, Alonso dejó una de las imágenes del día cuando le salió una pequeña llama de su freno delantero izquierdo, que afortunadamente se apagó al poco de reincorporarse. Explicándolo, dijo: "La primera vez, cuando miré no sabía qué era exactamente, luego vi que eran los frenos. Este pitlane es muy largo y no podía quitar el limitador, sabía que cuando quitase el limitador y empezase a ir a velocidad seguramente se refrigerasen, pero se me hizo largo el pitlane".

En el último pitstop, el plan del equipo era que Lance Stroll, que estaba en los puntos, le diera rebufo, pero no salió. Comentando esa jugada y la lucha que tuvo con Esteban Ocon (que le adelantó en un momento dado robándole la que en ese momento era 15ª plaza), dijo: "Hemos intentado primero defendernos de Ocon para que Lance tuviera un poquio más de espacio cuando saliese y al final queríamos intentar la vuelta rápida pero no nos hemos entendido muy bien para empezar esa vuelta y no la hemos conseguido".

Por último, hablando del GP de Mónaco que llega la próxima semana, comentó: "Me gusta, me gusta Mónaco por el fin de semana, porque es un circuito histórico. Pero allí toda la carrera es el sábado, luego es una procesión de coches el domingo, así que tenemos que concentrarnos todo en la crono, hacer una vuelta perfecta si puede ser el sábado y salir lo más arriba posible, a ver qué tal".