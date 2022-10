Sainz solo es 5º: "Somos más nosotros los que hemos perdido"

Cargar el reproductor de audio

La salida del Gran Premio de México daba muchas oportunidades debido a la larga recta del Autódromo Hermanos Rodríguez, por lo que todos los pilotos, en el momento en el que se apagaron las luces buscaron el rebufo del que tenían delante para ganar esos kilómetros por hora extra. El que lo intentó hacer era Carlos Sainz, que desde la quinta plaza trataba de imponerse al Red Bull de Sergio Pérez y a los Mercedes de George Russell y Lewis Hamilton, pero el madrileño no consiguió su objetivo, incluso pudo perder su plaza con su compañero Charles Leclerc, que se puso en paralelo.

En cambio, el español apuró más las primeras frenadas y logró mantener a raya al monegasco con el neumático blando, aunque los del Cavallino Rampante, desde el inicio, perdieron terreno respecto a los de las flechas de plata y los de las bebidas energéticas, con un quinto y sexto lugar que a poco les sabía.

En el momento de las paradas, cuando Sainz montó la goma media, sufrió un problema con su rueda delantera derecha, lo que le hizo perder unos valiosos segundos respecto a sus rivales, aunque de nada le hubieran servido en su reingreso a la pista, puesto que salió por delante de Leclerc, la única lucha que protagonizaba por el momento.

Desde ahí, el madrileño se quedó en la quinta plaza, perdieron cada vez más con George Russell, hasta medio minuto a pocos giros del finales, y consiguiendo estar por delante del otro de los monoplazas de los de rojo, en un resultado paupérrimo para sus esperanzas de escalar en el mundial, incluso le superó Lewis Hamilton, quien ya es quinto, poniendo en peligro la segunda posición en constructores de los de Maranello.

"Desgraciadamente, ha sido el fin de semana en el que peor hemos ido con diferencia, sabíamos los compromisos que hemos tenido que hacer con el coche por la altura y el circuito, y hemos perdido bastante rendimiento en la carrera", explicó el español a los micrófonos de DAZN F1. "Es una pena, porque para un fin de semana en el que me sentía cómodo con el monoplaza, iba atacando bien y lo dominaba, no había mucho ritmo".

"Al menos he podido completar la prueba, aprender, que llevaba dos carreras sin correr, y he podido hacer una buena cita", dijo Sainz, antes de lamentar la pérdida de potencia de su motor por la altitud respecto a sus rivales. "No sabemos cuánto han tenido que sufrir los demás, pero nosotros hemos perdido mucho aquí".

Sobre la salida, en la que se mantuvo por delante de su compañero, comentó: "He salido al ataque en la primera curva y me he intentado mantener por el interior, y ahí ha aprovechado Charles [Leclerc] para tirarse en la 1 y en la 4, jugándose un poco el tipo, pero no ha salido mal, lo que pasa es que en las frenadas aquí siempre debes estar en el sitio indicado".

"Creo que somos más nosotros los que hemos perdido, se vio en Austin que en un circuito normal seguimos estando ahí, seguramente no al nivel de Red Bull, pero esperamos que Brasil y Abu Dhabi no nos perjudique tanto", sentenció el del Cavallino Rampante.

