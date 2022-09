Leclerc, decepcionado con el "frustrante" final de carrera en Monza

Cargar el reproductor de audio

Ferrari pretendía volver a la senda del triunfo en su carrera de casa, en el Gran Premio de Italia 2022 de Fórmula 1, donde estrenaron una decoración especial en la que conmemoraban el 75 aniversario desde la creación de la firma. Con el Giallo Modena muy presente en los casos, monos y coches de la dupla de los de Maranello, Charles Leclerc se hizo con una pole position que le permitía soñar con una segunda victoria en Monza, como ya ocurrió en 2019.

Sin embargo, su primera plaza en la sesión del sábado se quedó en nada cuando llegó el fuego real el domingo, y es que después de ver cómo Max Verstappen remontó desde la séptima posición, se tuvo que conformar con la segunda plaza en la casa de los tifosi. El monegasco podía haber peleado de tú a tú con el neerlandés, pero un coche de seguridad que nunca se acabó provocó que no tuviera opciones de atacar en el último giro, cuando los comisarios ya habían retirado el monoplaza abandonado de Daniel Ricciardo.

Cuando se bajó del F1-75, se le preguntó sobre si el final había sido frustrante, y no dudó en reconocerlo: "Sí, el final fue frustrante. Ojalá hubiéramos terminado la carrera, pero, desgraciadamente, acabamos segundos en ese lugar por lo que pasó antes".

"Es una pena, pero en general, hoy lo he dado todo para ser segundo", continuó. "Ojalá hubiera podido ganar delante de los increíbles tifosi que tenemos aquí, pero no he podido. Hemos terminado segundos, así que no estoy muy contento con la carrera, por lo que trabajaremos en ello".

Charles Leclerc es uno de los únicos pilotos que puede detener el alirón de Max Verstappen en la próxima carrera en Singapur, y cuando se le puso sobre la mesa si pararon demasiado pronto en Monza para protegerse de lo que hiciera el neerlandés, dijo: "Para ser sincero, no sabíamos lo que iban a hacer por detrás, así que optamos por eso".

"Creo que el ritmo era bastante bueno hoy. Tendremos que estudiarlo, pero creo que fuimos bastante fuertes, pero no fue suficiente", sentenció el de Ferrari.

