Alonso: "No me querían decir por radio que tenía un problema"

Cargar el reproductor de audio

El español disputaba su carrera 350 en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Italia 2022, y se convertía en el piloto con más participaciones de la historia, empatado con Kimi Raikkonen, pero un día que debería ser de celebración pasó a ser amargo.

Después de salir desde la sexta posición tras la aplicación de las sanciones, el ovetense se mantuvo en la mitad del pelotón atascado en un tren de DRS por el McLaren de Daniel Ricciardo. Incapaz de adelantar a sus rivales, el de Alpine trató de alargar su primera detención en boxes con un neumático medio que le aguantaba a la perfección, aunque cedió terreno respecto a los favoritos que venían por detrás remontando, Carlos Sainz, Sergio Pérez y Lewis Hamilton.

Cuando llegaba el momento de su parada, todos pensaban que iría al pitlane para montar un compuesto blando que le permitiera apretar hasta la bandera a cuadros, pero la realización de televisión mostró cómo sus mecánicos rodeaban el monoplaza con los ventiladores mientras informaban por radio al piloto que debía retirarse.

A pesar de que la escudería francesa no reveló el motivo del abandono, Alonso tenía una primera teoría: "Algo con el motor, no sé exactamente qué ha pasado. Quizá ha sido algo con la presión del agua, seguimos buscando la razón exacta, pero desde el inicio de la carrera notaba una pérdida del despliegue de la potencia".

El bicampeón del mundo tuvo que lidiar con un contratiempo en la forma en la que su energía se desplegaba en Monza, y lo reportó al ingeniero antes de la fatídica retirada: "No daba toda la energía, así que ha sido una carrera difícil hasta el problema".

"En la radio tampoco me querían decir, obviamente, que tenía un problema, por lo que no estoy seguro de si era así o era para continuar", explicó Alonso. "No hemos podido acabar, aunque tampoco teníamos mucho ritmo. Tenemos que encontrar la velocidad en la clasificación también porque no hemos rendido como esperábamos aquí en Monza".

El español es consciente de que este tipo de problemas surgen en una categoría como la Fórmula 1, pero, al mismo tiempo, esperaba concluir la cita: "No es algo que puedas controlar, aprietas en todas las rectas y ves que pasa algo. Esperaba ver la bandera a cuadros siendo décimo o undécimo, nada más allá de eso, pero seguía siendo bueno acabar".

Cuando se le preguntó sobre qué ocurrirá en el resto de la temporada, antes de cambiar los colores azules de Alpine por el verde de Aston Martin, señaló: "No lo sé, deberíamos haber sido mejores en Monza porque la eficiencia del coche hasta aquí era buena, y no estoy seguro de qué pasará en la lucha por la cuarta posición con McLaren en el mundial de constructores, así que espero ser competitivo y estar cerca de ellos en las próximas carreras".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!