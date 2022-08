Leclerc: "No puedes esperar ganar el mundial si corres así"

Cargar el reproductor de audio

El déficit de 80 puntos de Charles Leclerc respecto a Max Verstappen, a falta de nueve grandes premios para que acabe la temporada 2022 de Fórmula 1, parece una montaña casi imposible de escalar, aún más si se tiene en cuenta que Ferrari no deja de perder puntos, ya sea por errores de los pilotos, problemas de fiabilidad o, como parece haber sido el caso en Hungría, por decisiones estratégicas cuestionables.

Para el monegasco, la carrera se decidió cuando el de Red Bull, que entonces estaba en la cuarta posición, paró para montar un segundo juego de medios. El neerlandés salió con el compuesto blando, mientras que el de Ferrari lo había hecho con los amarillos de Pirelli.

En lugar de alargar su stint con medios para poder terminar la carrera con neumáticos blandos, los de Maranello optaron por cubrir el plan de Verstappen, pero la única opción realista eran los neumáticos duros.

Sin embargo, desde el primer momento se demostró que no eran las gomas ideales, y no solo el neerlandés hizo su trabajo para adelantar a Leclerc una vez que salió de los boxes una vuelta más tarde, sino que incluso cuando el líder del campeonato trompeó en la penúltima curva poco después, no tardó en volver a superar a su principal rival.

El ritmo del monegasco era tan catastrófico que Ferrari prefirió mandarle al pitlane de nuevo para ponerle otro compuesto de blandos a falta de unas quince vueltas, por lo que no pudo ir más allá de la sexta posición final que parecía una debacle tras ver la plaza desde la que arrancaron.

Con el paso de las semanas, Leclerc se esfuerza por entender esta situación: "No tengo una explicación [para la elección de los neumáticos blandos en el tercer stint] en este momento, tampoco sé muy bien qué decir", declaró a Canal+. "Tendremos que analizarlo de nuevo, pero ahora mismo es difícil".

"Los medios eran muy buenos, éramos bastante rápidos con ellos. Estaban aún bastante bien, tenía confianza y lo dije por radio, pero decidimos cubrirnos de Max [Verstappen] con los duros mientras que él llevaba los medios, y eso acabó en una carnicería", dijo el de Mónaco.

"Paramos cinco o seis vueltas después para poner otros neumáticos blandos, así que fue un stint largo. En fin, no tengo demasiadas respuestas por el momento", afirmó.

Cuando se le preguntó si partir con medios fue una condena para el equipo, Leclerc discrepó: "Creo que la salida no tiene nada que ver, fue la estrategia correcta al principio, pero también intenté ir lo más lejos posible con estos segundos medios, que eran los neumáticos buenos, tenía buenas sensaciones con ellos, no lo entiendo".

Sobre la diferencia que ahora le separa respecto a Verstappen en el campeonato de pilotos, añadió: "Vas carrera a carrera, pero, sinceramente, después de un tiempo, no puedes esperar ganar el campeonato si sigues corriendo así, por lo que realmente no sé qué decir. Esperemos que la segunda parte de la temporada nos sonría un poco más, pero tenemos que mejorar".

