Alonso, sin puntos: "Cuando paramos, sabía que la carrera había terminado"

La carrera del Gran Premio de Hungría 2024 de Fórmula 1 fue algo complicada para el equipo Aston Martin, ya que uno de sus objetivos principales era defenderse de los monoplazas más rápidos que venían por detrás, además de conseguir datos para estudiar las mejoras que añadieron en el AMR24. Tras los 70 giros en el circuito de Hungaroring, y con la alta degradación, tan solo pudieron rescatar un pequeño premio gracias a Lance Stroll, mientras que Fernando Alonso se quedó undécimo.

Tras bajarse del coche, y al comentar lo que le pareció la cita húngara, el asturiano fue claro al asegurar que no siguieron un plan correcto con las gomas, pero quiso sacar las partes positivas: "La estrategia, no creo que fuera óptima, aunque muy fácil decirlo después de la carrera. En ese momento, quizá el equipo pensó que era buena".

"Me quedé un poco sorprendido cuando paramos en la séptima vuelta porque hablamos esta mañana, así que si paras ahí, hay muchas por delante que hacer con la goma media y uno dura, así que era un reto desde ese punto, y no teníamos el ritmo, la estrategia no ayudó", explicó antes de analizar la prueba de su compañero, al que dejó pasar para que intentara adelantar a Yuki Tsunoda. "Hablamos esta mañana, teníamos que igualar un poco las tandas. Si no, se pagaba un precio muy alto, pero cuando paramos, sé que la carrera había terminado"

No obstante, algo a lo que Fernando Alonso prestó atención fueron a esos kilómetros que pudo sumar con las evoluciones del coche: "Creo que tenemos que analizarlo, pero seguro que en esas vueltas hay muchas cosas que aprender del monoplaza. Es la primera carrera de larga distancia que hacemos con el paquete, así que vamos a entender los números, y la fábrica podrá ver en los datos, además de la degradación de los neumáticos que hemos tenido, hemos aprendido algo para Spa-Francorchamps".

Sobre esa orden de equipo en la que se dejó pasar por su compañero, el español fue sincero, además de que fue una situación muy diferente a la de McLaren: "No me importaba demasiado, era un punto para el equipo, no importa qué coche se lleve ese punto, creo que estuvo intentándolo hasta la última curva [para adelantar a Yuki Tsunoda] así que creo que fue lo correcto".

En el instante en que se le preguntó si es complicado priorizar al equipo en lugar de los intereses individuales, en clara referencia a Lando Norris y Oscar Piastri, respondió: "No lo sé. La victoria en carrera es diferente a décima y undécima posición, pero si ese fue el acuerdo antes de la carrera, tienes que seguirlo, pero puede ser frustrante".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!