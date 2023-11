Alonso detalla cómo vivió su vibrante duelo ante Pérez en Brasil F1

Fernando Alonso sorprendió a todos con su cuarto puesto en la clasificación y consiguió confirmar el buen ritmo de Aston Martin con una carrera espectacular que le devolvió al podio tras una gran batalla contra Sergio Pérez en las últimas vueltas de la carrera.

Después de una salida caótica y una resalida en la que adelantó a Lewis Hamilton para colocarse tercero, la carrera el español se basó en una guerra en la distancia ante el mexicano de Red Bull, hasta que ambos se encontraron en pista y después de un intercambio doble de posiciones, Alonso subió al podio entre aplausos.

Nada más bajar de su AM23, el español explicó con mucho detalle cómo había vivido ese duelo que duró casi una decena de vueltas, levantó a todos los aficionados de sus asientos y que, equivocadamente, pensaba que tenía controlado en todo momento.

"Ha sido un poco más tranquilo de lo que se veía desde fuera, porque tenía que ahorrar un poco de gasolina en la última tanda y también los neumáticos, iba más o menos controlando lo que yo creía que estaba bajo control y pensaba que Checo iba a estar como 10 vueltas detrás y luego iba a abrirle hueco, como con los medios, pero cuando faltaban cinco o seis empecé a tirar, vi que se acercaba más y no me salían las cuentas".

"Cuando me adelantó a dos vueltas del final pues dije ' bueno, cuartos, es lo que hay, vamos a asegurar'. Me resigné porque me fui fuera en la curva 6 y cogí muchas virutas de goma y entonces dije bueno 'ya no voy a poder tener otra oportunidad', pero [Checo] se fue un pelín largo en la curva 1 y me dio esa oportunidad para acercarme en la 2 y en la 3 y luego al final ya no sabía si faltaba una vuelta o dos... cuando vi la bandera a cuadros también me pillo un poco por sorpresa y pasamos rueda con rueda".

"Desde fuera creo que fue más emocionante que desde dentro, que parecía que lo tenía todo más controlado y no era así", explicó el bicampeón del mundo de Fórmula 1.

Alonso cree que el podio, totalmente inesperado debido a la mala racha de Aston Martin antes de llegar a Interlagos, es una recompensa para todo el equipo y podría ser clave a nivel anímico de cara a las últimas citas de este 2023 y también pensando ya en 2024.

"Han sido tres semanas duras, hay que ser sinceros, fuimos a Austin no muy preparados y el sprint nos puso todo patas arriba, abandonamos en carrera, luego en México éramos súper lentos y también nos tuvimos que retirar".

"Y después de todo este triplete, con el cansancio acumulado, la reparación que tuvimos que hacer ayer y demás, el equipo se merecía una alegría así, terceros y quintos ha sido uno de los mejores resultados del año, así que es un poco inesperado, pero bueno, nos da moral para las últimas carreras y el año que viene", concluyó el piloto ovetense.

