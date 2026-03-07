Sainz, decepcionado en Australia: "No di vueltas en la FP3 y no salí a la Q1"

Un inicio de temporada para olvidar para Carlos Sainz. Tras un viernes en que su rodaje se vio limitado por un problema en su monoplaza, el piloto español sólo pudo dar una vuelta el sábado antes de que su FW48 se quedase detenido en la FP3 y no volvió a salir a la pista en toda la jornada, por lo que no rodó en la Q1 y eso le obligará a remontar este domingo si quiere alcanzar el top 10 que reparte puntos.

Tras la clasificación del Gran Premio de Australia, el piloto español atendió a los medios de comunicación y se mostró decepcionado por la gran cantidad de problemas que han tenido este fin de semana, tanto él como su compañero Alex Albon.

"Hoy hemos tenido un problema con el ERS. Todos los problemas que no tuvimos en cuanto a fiabilidad en los test de Bahrein han salido hoy".

Cuando le preguntaron si los problemas tenían que ver entre sí, Sainz reveló que habían sido distintos, algo que probablemente sea lo más preocupante para el equipo de Grove.

"Creo que Alex tuvo problemas hidráulicos en la FP1, yo tuve algo diferente en la FP2 y otra cosa distinta en la FP3, y luego no pudimos resolverlo a tiempo para la clasificación, así que sí, hemos tenido varios problemas aquí y allá", explicó.

En cuanto al rendimiento de Williams, con Alex Albon clasificando en 15º puesto, Carlos Sainz tiene dudas de que su FW48 tuviese ritmo para llegar a la Q2, ya que ni tan siquiera puedo acercarse a hacer una simulación de vuelta rápida con el compuesto blando.

"Mis pocas vueltas en la FP1 y la FP2 fueron competitivas, o quizá un poco más competitivas de lo que esperaba, pero no sé si podríamos haber llegado a la Q2 porque, literalmente, no di ninguna vuelta en la FP2, no puse los blandos, no di vueltas en la FP3 y no salí a la Q1", añadió el piloto madrileño de Fórmula 1.

Pensando en la carrera, Sainz no tiene muchas expectativas: "No he hecho ninguna tanda larga, no he hecho ninguna simulación de carrera, así que mañana para mí es como volver a empezar otra vez".

Muy complicado, sí, el plan para mañana es utilizar un poco el día como test, porque al final, también incluso para China, iré a China y será mi primera qualy con este coche, y ya todos los demás ya habrán hecho una, así que ya voy un fin de por detrás", concluyó.

Carlos Sainz, Williams Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images