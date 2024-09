Colapinto, frustrado por su error: "Estoy decepcionado por no pasar a Q3"

El argentino trató de alcanzar la Q3 durante la clasificación del Gran Premio de Singapur 2024 de Fórmula 1, pero en el momento crucial, ninguno de los monoplazas de Williams pudieron superar el corte que marcó Yuki Tsunoda, por lo que fue un sábado algo decepcionante debido a que esperaban estar entre los diez mejores en el circuito de Marina Bay.

Después de bajarse del FW46, el joven piloto atendió a la prensa y mostró su frustración por no haber conseguido un mejor resultado: "[Siento] Un poco de frustración, al estar tan cerca de la Q3. No estoy muy contento, pero es parte de ello, y solo hay que centrarse en mañana, ahora es muy fácil volver atrás en y encontrar aquí o allá bastante tiempo".

"Por desgracia, fue un error que me costó no entrar en la Q3, pero es lo que hay, y creo que mañana nos espera una carrera larga, espero que podamos hacer una buena cita y sumar algunos puntos", señaló Franco Colapinto. "Ha sido una buena clasificación, no hice malas vueltas, pero cuando estás tan cerca de la Q3 es decepcionante no estar dentro, tenemos que seguir trabajando".

"Todavía hay mucho tiempo para ir con el equipo, y estamos trabajando mejor juntos, estamos dando pasos adelante, así que está bien, pero es molesto cuando estás tan cerca de la Q3 y no estás dentro", continuó el argentino. "Siento que debería haber estado [en la Q3], pero es parte del juego, y lo sufrí al no clavar mi vuelta".

"Creo que parte de ello es por no conocer la pista. Es mi primera vez aquí", comentó. "Es una pista muy difícil para juntar todo en una vuelta quizá la que más en todo el calendario, así que tengo que ir paso a paso y tengo que seguir avanzando, pero creo que estoy cerca. Cuando pongo todo junto en una vuelta, estoy delante".

Sin embargo, el argentino no pierde de vista la carrera del domingo: "Es una pista que siempre trae desafíos y siempre hay algo de caos, los coches de seguridad han salido, creo que los últimos años hay un 100% de probabilidad. Así que esperamos que haya un poco de lucha delante y que se pueda hacer un buen espectáculo en la carrera".

